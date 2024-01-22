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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Тюменская область поднялась в рейтинге регионов по уровню преступности

Сомнительный успех: Тюменская область поднялась в рейтинге преступности

22 января 2024, 07:14
Фото: Midjourney

Тюменская область поднялась в рейтинге регионов по уровню преступности

В 2023 году в регионе на 10 тысяч человек приходилось 152.5 зарегистрированных преступлений. Это на 4% больше, по сравнению с 2022 годом.

Рост преступности вывел Тюменскую область на несколько строчек выше: с 55 места на 53. Это следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости.

Отдельно в инфографике выведено количество особо тяжких преступлений. В 2023 году на 10 тысяч человек их приходилось 48.6, что на 13,1% больше, в сравнении с 2022 годом.

Фото: РИА Новости

В рейтинге представлены данные по 85 субъектам страны. Лидируют в нем Чечня, Ингушетия, Дагестан и Адыгея. Самыми спокойными оказались Коми, Карелия, Алтай и Новгородская область.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пытался провезти в багаже более трех тысяч контрафактных товаров. Молодого человека задержали в аэропорту Рощино.

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#Общество#Тюменская область#Преступники#Рейтинги#Новости тюмени#Преступление#Преступления#Инфографика#Любовь Селезнева
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