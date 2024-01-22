Сомнительный успех: Тюменская область поднялась в рейтинге преступности

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Рост преступности вывел Тюменскую область на несколько строчек выше: с 55 места на 53. Это следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости.
Отдельно в инфографике выведено количество особо тяжких преступлений. В 2023 году на 10 тысяч человек их приходилось 48.6, что на 13,1% больше, в сравнении с 2022 годом.
В рейтинге представлены данные по 85 субъектам страны. Лидируют в нем Чечня, Ингушетия, Дагестан и Адыгея. Самыми спокойными оказались Коми, Карелия, Алтай и Новгородская область.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пытался провезти в багаже более трех тысяч контрафактных товаров. Молодого человека задержали в аэропорту Рощино.