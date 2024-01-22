В Тюменской области вынесли приговор 24 черным лесорубам

Всего, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, за 2023 год привлекли к уголовной ответственности 24 черных лесорубов. Одного приговорили к 160 часам обязательных работ, еще одного — к реальному лишению свободы, 15 человек получили условные сроки от 6 месяцев до 5 лет, 7 человек оштрафованы.