В Тюменской области вынесли приговор 24 черным лесорубам

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В декабре 2023 года Нижнетавдинский районный суд вынес приговор пяти участникам организованной группы, занимавшейся незаконной рубкой леса в особо крупном размере.
Тюменцы срубили 193 сосны, нанеся лесному фонду ущерб на сумму более 7.8 миллиона рублей. Организатор группы приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, остальные участники получили по 2 года условно.
Всего, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, за 2023 год привлекли к уголовной ответственности 24 черных лесорубов. Одного приговорили к 160 часам обязательных работ, еще одного — к реальному лишению свободы, 15 человек получили условные сроки от 6 месяцев до 5 лет, 7 человек оштрафованы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени виновника смертельной аварии приговорили к принудительным работам. Родственники погибшего собираются снова обращаться в суд.