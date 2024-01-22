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В Тюменской области привлекли к ответственности 24 черных лесорубов

В Тюменской области вынесли приговор 24 черным лесорубам

22 января 2024, 09:38
Фото: 1MI

В Тюменской области привлекли к ответственности 24 черных лесорубов

Тюменцы попались на незаконной вырубке деревьев в разных районах региона. Некоторые из них действовали организованными группами.
Сюжет
Суд

В декабре 2023 года Нижнетавдинский районный суд вынес приговор пяти участникам организованной группы, занимавшейся незаконной рубкой леса в особо крупном размере.

Тюменцы срубили 193 сосны, нанеся лесному фонду ущерб на сумму более 7.8 миллиона рублей. Организатор группы приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, остальные участники получили по 2 года условно.

Всего, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, за 2023 год привлекли к уголовной ответственности 24 черных лесорубов. Одного приговорили к 160 часам обязательных работ, еще одного — к реальному лишению свободы, 15 человек получили условные сроки от 6 месяцев до 5 лет, 7 человек оштрафованы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени виновника смертельной аварии приговорили к принудительным работам. Родственники погибшего собираются снова обращаться в суд.

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#Общество#Лес#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Приговор#Черные лесорубы#Судебный приговор#Любовь Селезнева
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