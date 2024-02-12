«Диаспора и вмешательство депутата»: подробности дела тюменской банды азербайджанцев

Жестокие видео, разлетевшиеся по социальным сетям, уже дошли до депутата Госдумы Ярослава Нилова, он сообщил, что вмешается в ситуацию и воспользуется возможностью написать депутатские запросы, один из которых будет адресован губернатору Тюменской области.