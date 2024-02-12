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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 12:15

Депутат Госдумы вмешался в конфликт с тюменской бандой азербайджанцев.

«Диаспора и вмешательство депутата»: подробности дела тюменской банды азербайджанцев

12 февраля 2024, 10:03
Фото: 1MI
Депутат Госдумы вмешался в конфликт с тюменской бандой азербайджанцев.

Депутат Госдумы вмешался в конфликт с тюменской бандой азербайджанцев

Тюменских школьников, которые объединенной группировкой избивают людей и снимают это на видео, уже прозвали «бандой азербайджанцев», однако диаспора отрицает причастность этих детей к нации. Ситуация уже привлекла внимание правоохранителей и Госдумы РФ.

Жестокие видео, разлетевшиеся по социальным сетям, уже дошли до депутата Госдумы Ярослава Нилова, он сообщил, что вмешается в ситуацию и воспользуется возможностью написать депутатские запросы, один из которых будет адресован губернатору Тюменской области.

«Очередные возмутительные кадры: подростки упражняются в жестокости и транслируют её в сеть. Не хочется верить слухам, но если здесь тот самый случай, когда дым социального напряжения не без огня, лучше это оперативно проверить. Завтра же направлю запросы в МВД, прокуратуру и губернатору области», — сообщил Нилов.

При том правоохранители уже выступили с заявлением, сообщив, что тюменские сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нападавших на молодых людей

«В ходе мониторинга сети Интернет мои коллеги выявили видеозаписи, на которых зафиксированы избиения молодых людей во дворе жилого дома и в торговом центре города Тюмени. По имеющимся данным, инциденты произошли несколько недель назад. Нападавшими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, что нападавшие имеют какую-то конкретную национальность, правоохранители пока не говорят. Однако, узнав, что подростков причисляют к азербайджанской диаспоре, ее председатель Мунис Мустафаев выступил с опровержением этой версии.

«В ситуации разобрались, это школьники 8 класса, речь идет о бытовом конфликте среди своих же одноклассников. С компанией была проведена профилактическая беседа, сама же компания интернациональная, и большинство ребят русской национальности, и нет никакого национального характера в данном конфликте. Видео подхватили националистические телеграм каналы, и они же призывают к национальной розни. Тюмень — это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе», — рассказал «Нашему городу» председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев.

Однако проверка по факту инцидента еще проводится. Также «Наш город» направил официальные запросы в правоохранительные органы региона, чтобы узнать о наличии проблем, связанных с межнациональной неприязнью.

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Ранее «Наш город» публиковал видео, на которых запечатлено, как группа подростков жестоко избивает людей.

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