Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменских пабликах были распространены видеоролики, на которых запечатлены драки между школьниками. Видео заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре Тюменской области. По информации, опубликованной в СМИ, была организована процессуальная проверка.