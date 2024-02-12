Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Как сообщили в пресс-службе УМВД России, «драчунами» оказались тюменские школьники, а избитым молодым человеком — подросток, который учится с хулиганами в одной школе.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменских пабликах были распространены видеоролики, на которых запечатлены драки между школьниками. Видео заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре Тюменской области. По информации, опубликованной в СМИ, была организована процессуальная проверка.