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Published Сегодня, 08:21

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Тюменских школьников, снимавших драки на камеру, нашли

Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?

12 февраля 2024, 08:21
Фото: 1MI

Тюменских школьников, снимавших драки на камеру, нашли

Тюменских подростков, снимавших избиение людей на видео, нашли. Сотрудники полиции оперативно установили личности молодых людей.
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Дети

Как сообщили в пресс-службе УМВД России, «драчунами» оказались тюменские школьники, а избитым молодым человеком — подросток, который учится с хулиганами в одной школе.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменских пабликах были распространены видеоролики, на которых запечатлены драки между школьниками. Видео заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре Тюменской области. По информации, опубликованной в СМИ, была организована процессуальная проверка.

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