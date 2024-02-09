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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Тюменской области школьники на глазах у учителей избили восьмиклассника

В Тюменской области школьники на глазах у учителей избили восьмиклассника. Видео

9 февраля 2024, 14:45
Фото: 1MI

В Тюменской области школьники на глазах у учителей избили восьмиклассника

В Тюменской области школьники толпой избили восьмиклассника. Инцидент произошел 5 февраля в селе Уктуз Бердюжского района.

Как рассказала мать пострадавшего, сейчас ее сын находится в больнице. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. На место даже не вызвали скорую помощь.

Драка возникла после словесной перепалки между приятелем школьника и 11-классником с его товарищами. Подросток пытался остановить ребят, однако его избили на глазах у одноклассников и учителя.

Родительница написала заявление на обидчиков сына. Ребенка отвез в больницу прибывший на место участковый. В настоящее время мальчик получает лечение в стационаре. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и множественные гематомы.

В социальных сетях возникло бурное обсуждение произошедшей ситуации. Жители Тюмени и региона возмущены бездействием педагогов. В самой школе пока не прокомментировали инцидент.

Видео: «Паблик Тюмень»

Напомним, что ранее в одном из подъездов тюменской многоэтажки избили 16-летних подростков. Нападавшими оказались двое взрослых мужчин. В настоящее время их задержали. В содеянном они раскаиваются.

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