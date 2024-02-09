В Тюмени задержали мужчин, жестоко избивших подростков из-за шапки. Видео

Отметим, что в России за избиение несовершеннолетних могут быть применены статьи УК РФ, такие как статья 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), статья 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Наказание может включать в себя лишение свободы сроком до восьми лет.