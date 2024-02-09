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В Тюмени задержали мужчин, жестоко избивших подростков из-за армейской шапки

В Тюмени задержали мужчин, жестоко избивших подростков из-за шапки. Видео

9 февраля 2024, 12:44

В Тюмени задержали мужчин, жестоко избивших подростков из-за армейской шапки

В Тюмени задержали двоих мужчин, подозреваемых в избиении трех подростков. Как передает МВД Медиа, правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия.
Сюжет
МВД

Задержанными оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения.

Напомним, что подростков избили 5 февраля в подъезде тюменской многоэтажки. Один из дебоширов увидел на голове мальчика шапку со звездой. Нападавший решил, что звезда армейская и начал агрессировать. После совершенного противодеяния мужчины скрылись.

Нападение на детей оказалось снято на камеру в подъезде. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Как рассказали сами обвиняемые, они не знали, что имеют дело с несовершеннолетними.

«Мы с другом пятого числа вышли из магазина, увидели через стекло в подъезде молодых людей и позвали их на улицу. Нам открыли дверь. Разговор складывался не в нашу пользу. Увидел шапку на нем военную, попросил померить. Также спросил, продаст ли он мне эту шапку за 500 рублей. Он передал ее мне. Я отвернулся от него в сторону, после завязалась драка между нами. В содеянном раскаиваюсь полностью. Не знал, что это малолетние люди. Очень стыдно», — рассказывает на видео один из задержанных.

Отметим, что в России за избиение несовершеннолетних могут быть применены статьи УК РФ, такие как статья 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), статья 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Наказание может включать в себя лишение свободы сроком до восьми лет.

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