«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Сильнейший циклон «Ольга», обрушившийся на регионы России на прошлой неделе, до сих пор оказывает существенное влияние на погодные условия. Как объясняют специалисты «Роскосмоса» циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, он характеризуется обильными осадками и резким похолоданием.
Высота сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году», — говорят эксперты.
Учитывая погоду в Тюмени, кажется, что циклон дошел и до нас, учитывая, что по сообщениям городской администрации, в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% от месячной нормы третьего месяца зимы. К тому же снегопады не прекращаются и по сей день. Однако метеоролог Лидия Кашина уверена, что нас «Ольга» в полной мере не коснулась.
«Безусловно, на фоне малоснежной зимы, эти осадки и похолодание отчасти связаны с циклоном, но Тюмень все же полноценно не попала под площадь его действия, сил не хватило. Если бы мы в полной мере ощутили мощь этого циклона, то нас бы закружили снежные бури, снег бы шел не переставая и норма осадков была бы превышена более значительно», — говорит Кашина.
При том, более масштабное действие циклона, хоть и негативно сказалось бы на настроении тюменцев и обстановке на дорогах, однако экологической обстановке она пошла бы на пользу. Гидролог Сергей Демченко говорит о том, что обильные снегопады могли бы буквально «подпитать» обмелевшую Туру и отчасти помочь ей восстановиться.
«Зимние осадки оказывают значительно влияние на нашу реку, их в этом году было мало и действие циклона, который в некоторых регионах провоцирует выпадение двойной, а то и тройной нормы снега, улучшило бы ситуацию», — уверен специалист.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета, напомнил о том, что Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем и длительной устойчивой меженью.
«Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%, объемы снега, действительно, оказывают влияние на уровень воды и восполняют ее по весне», — обозначает ученый.
Однако, вместо обильных снегопадов на берег Туры в ближайшее время упадут тонны техники, а саму реку окутают выхлопные газы. К 23 февраля будут проходить экстрим-фестиваль «Битва на Туре» и десятая, юбилейная, «Спецоперация „Лед“». У обмелевшей Туры соберутся дрифтеры и представители силовых структур, что вызывает опасения у тюменских экологов. В частности из-за того, что любое дорожное движение оказывает негативное воздействие на водную среду, об этом говорит эколог Светлана Степина.
«Особенно опасной будет обработка дороги реагентами для снижения скольжения. Дело в том, что на проезжей части во время движения транспорта скапливаются нефтепродукты и тяжелые металлы, а обработка протвогололедными реагентами добавляет в эту смесь хлориды. Все это потом окажется в реке и грунтовых водах, что окажет влияние не только на качество воды, но и на флору и фауну», — говорит специалист.
О пагубном влиянии движения автотранспорта говорят также Валентин Скобелев, аспирант кафедры землеустройства Госуниверситета по землеустройству и Максим Ларионов Максим, доктор биологических наук, , доцент, профессор кафедры земледелия и растениеводства Госуниверситета по землеустройству. В своей работе «Воздействие объектов автотранспортной инфраструктуры на природную среду и ресурсный потенциал ландшафтных компонентов» они подчеркивают, что органические соединения, диоксид серы, частицы выхлопных газов, дорожная пыль, метан и токсичные вещества, такие как бензол, бутадиен и формальдегиды попадают в окружающую среду в результате стока с дорог.
«В дополнение к этим первичным выбросам некоторые загрязнители воздуха вступают в реакцию с образованием вторичных загрязнителей. Например, озон образуется при соединении оксидов азота с летучими органическими соединениями. Попадание всех этих химических загрязнителей ухудшает качество воды и почвы в природных зонах, наиболее близких к дороге. Эти загрязнители также переносятся водой или ветром на большие расстояния. В частности, они попадают в водные системы напрямую или через сток», — выяснили ученые.
А потому, как считает эколог Вера Трусова, проведение праздника автотехники вблизи водоема, который и так на данный момент находится в критическом состоянии — не лучшая затея.
«У нас сейчас и так имеются проблемы с осадками, а зима уже подходит к концу. Ситуация складывается не лучшим образом, а дополнительные усугубляющие факторы в виде», — говорит специалист.
О том, что ситуация на реке еще с начала зимы была неблагоприятной говорила известный климатолог Екатерина Пестрякова, отметившая, что вход реки в зимнюю межень с рекордно низким уровнем воды — явление крайне опасное.
«Ситуация с Турой — тяжелый случай. Зимняя межень еще более опасная чем летняя, тогда сразу минеральный состав воды меняется: солей больше», — объясняет эксперт.
Однако объективную картину произошедшего за зимний период мы сможем увидеть только весной, причем далеко не сразу. Как показал опыт прошлого года, ледоход и первые розливы реки могут быть объемными даже в критической ситуации.
«Весной 2023 года середина апреля стала переломным моментом. До этого периода Тура набирала объем даже интенсивнее, чем обычно, но в середине месяца уровень воды начал резко падать и больше не поднимался, это говорит о том, что реке не хватило осадков, которые являются основным источников ее питания», — говорит гидрограф Валерий Заруба.
Сейчас экологи продолжают бороться за то, чтобы быть услышанными. Ситуация с Турой требует особого внимания, а потому, как считают эксперты, с проведением массовых автомероприятий стоит быть осторожнее. Вместо организации развлечений стоило бы уже всерьез позаботиться о состоянии реки, однако на данный момент закупок на проведение очистительных работ русла реки и других мероприятий, которые могли бы оказать благоприятное влияние на реку, которую вновь ждет сухая весна и жаркое лето, нет.