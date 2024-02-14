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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:03

Как на тюменской Туре сказалось влияние циклона «Ольга».

«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона

14 февраля 2024, 07:01
Фото: 1MI
Как на тюменской Туре сказалось влияние циклона «Ольга».

Как на тюменской Туре сказалось влияние циклона «Ольга»

Регионы России до сих пор ощущают последствия североатлантического циклона «Ольга», который характеризуется сильным ветром и обильными снегопадами. Но был ли он замечен в Тюмени и как мог сказаться на экологической обстановке и обмелевшей Туре?
Сюжет
Тура

«Ольга» пролетела мимо, а жаль

Сильнейший циклон «Ольга», обрушившийся на регионы России на прошлой неделе, до сих пор оказывает существенное влияние на погодные условия. Как объясняют специалисты «Роскосмоса» циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, он характеризуется обильными осадками и резким похолоданием.

Высота сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году», — говорят эксперты.
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Учитывая погоду в Тюмени, кажется, что циклон дошел и до нас, учитывая, что по сообщениям городской администрации, в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% от месячной нормы третьего месяца зимы. К тому же снегопады не прекращаются и по сей день. Однако метеоролог Лидия Кашина уверена, что нас «Ольга» в полной мере не коснулась.

«Безусловно, на фоне малоснежной зимы, эти осадки и похолодание отчасти связаны с циклоном, но Тюмень все же полноценно не попала под площадь его действия, сил не хватило. Если бы мы в полной мере ощутили мощь этого циклона, то нас бы закружили снежные бури, снег бы шел не переставая и норма осадков была бы превышена более значительно», — говорит Кашина.

При том, более масштабное действие циклона, хоть и негативно сказалось бы на настроении тюменцев и обстановке на дорогах, однако экологической обстановке она пошла бы на пользу. Гидролог Сергей Демченко говорит о том, что обильные снегопады могли бы буквально «подпитать» обмелевшую Туру и отчасти помочь ей восстановиться.

«Зимние осадки оказывают значительно влияние на нашу реку, их в этом году было мало и действие циклона, который в некоторых регионах провоцирует выпадение двойной, а то и тройной нормы снега, улучшило бы ситуацию», — уверен специалист.
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Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета, напомнил о том, что Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем и длительной устойчивой меженью.

«Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%, объемы снега, действительно, оказывают влияние на уровень воды и восполняют ее по весне», — обозначает ученый.
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Спецоперация «Лед» — идея не из лучших

Однако, вместо обильных снегопадов на берег Туры в ближайшее время упадут тонны техники, а саму реку окутают выхлопные газы. К 23 февраля будут проходить экстрим-фестиваль «Битва на Туре» и десятая, юбилейная, «Спецоперация „Лед“». У обмелевшей Туры соберутся дрифтеры и представители силовых структур, что вызывает опасения у тюменских экологов. В частности из-за того, что любое дорожное движение оказывает негативное воздействие на водную среду, об этом говорит эколог Светлана Степина.

«Особенно опасной будет обработка дороги реагентами для снижения скольжения. Дело в том, что на проезжей части во время движения транспорта скапливаются нефтепродукты и тяжелые металлы, а обработка протвогололедными реагентами добавляет в эту смесь хлориды. Все это потом окажется в реке и грунтовых водах, что окажет влияние не только на качество воды, но и на флору и фауну», — говорит специалист.
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О пагубном влиянии движения автотранспорта говорят также Валентин Скобелев, аспирант кафедры землеустройства Госуниверситета по землеустройству и Максим Ларионов Максим, доктор биологических наук, , доцент, профессор кафедры земледелия и растениеводства Госуниверситета по землеустройству. В своей работе «Воздействие объектов автотранспортной инфраструктуры на природную среду и ресурсный потенциал ландшафтных компонентов» они подчеркивают, что органические соединения, диоксид серы, частицы выхлопных газов, дорожная пыль, метан и токсичные вещества, такие как бензол, бутадиен и формальдегиды попадают в окружающую среду в результате стока с дорог.

«В дополнение к этим первичным выбросам некоторые загрязнители воздуха вступают в реакцию с образованием вторичных загрязнителей. Например, озон образуется при соединении оксидов азота с летучими органическими соединениями. Попадание всех этих химических загрязнителей ухудшает качество воды и почвы в природных зонах, наиболее близких к дороге. Эти загрязнители также переносятся водой или ветром на большие расстояния. В частности, они попадают в водные системы напрямую или через сток», — выяснили ученые.

А потому, как считает эколог Вера Трусова, проведение праздника автотехники вблизи водоема, который и так на данный момент находится в критическом состоянии — не лучшая затея.

«У нас сейчас и так имеются проблемы с осадками, а зима уже подходит к концу. Ситуация складывается не лучшим образом, а дополнительные усугубляющие факторы в виде», — говорит специалист.
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Зимовка проходит проблемно

О том, что ситуация на реке еще с начала зимы была неблагоприятной говорила известный климатолог Екатерина Пестрякова, отметившая, что вход реки в зимнюю межень с рекордно низким уровнем воды — явление крайне опасное.

«Ситуация с Турой — тяжелый случай. Зимняя межень еще более опасная чем летняя, тогда сразу минеральный состав воды меняется: солей больше», — объясняет эксперт.
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Однако объективную картину произошедшего за зимний период мы сможем увидеть только весной, причем далеко не сразу. Как показал опыт прошлого года, ледоход и первые розливы реки могут быть объемными даже в критической ситуации.

«Весной 2023 года середина апреля стала переломным моментом. До этого периода Тура набирала объем даже интенсивнее, чем обычно, но в середине месяца уровень воды начал резко падать и больше не поднимался, это говорит о том, что реке не хватило осадков, которые являются основным источников ее питания», — говорит гидрограф Валерий Заруба.

Сейчас экологи продолжают бороться за то, чтобы быть услышанными. Ситуация с Турой требует особого внимания, а потому, как считают эксперты, с проведением массовых автомероприятий стоит быть осторожнее. Вместо организации развлечений стоило бы уже всерьез позаботиться о состоянии реки, однако на данный момент закупок на проведение очистительных работ русла реки и других мероприятий, которые могли бы оказать благоприятное влияние на реку, которую вновь ждет сухая весна и жаркое лето, нет.

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