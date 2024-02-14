«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона

Сейчас экологи продолжают бороться за то, чтобы быть услышанными. Ситуация с Турой требует особого внимания, а потому, как считают эксперты, с проведением массовых автомероприятий стоит быть осторожнее. Вместо организации развлечений стоило бы уже всерьез позаботиться о состоянии реки, однако на данный момент закупок на проведение очистительных работ русла реки и других мероприятий, которые могли бы оказать благоприятное влияние на реку, которую вновь ждет сухая весна и жаркое лето, нет.