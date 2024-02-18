На Тюмень надвигаются аномальные холода. Когда отступят морозы?

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
«В период с 18 по 22 февраля на юге Тюменской области местами ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов и ниже. Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения с 20:00 18 февраля до 08:00 19 февраля», — указано в информационном сообщении.
В ночные часы в понедельник, 19 февраля, столбики термометров опустятся до -20…-25, местами до 28…-33. Днем покажут -15…-10, местами до -20. День пройдет преимущественно без осадков, при южном ветре 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
Во вторник и среду, 20 и 21 февраля, существенно погода не изменится — днем до -12…-17, в ночные часы во вторник ожидаются морозы -25…-30, в среду до -29….-34. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.
В Тюмени в ближайшие три дня лютых морозов синоптики не обещают — по прогнозам метеорологов днем воздух будет прогреваться до -11…-16, в ночные часы термометры покажут -20….-25. Резкое потепление, до -6, ожидается в субботу, 24 февраля. В воскресенье, 25 февраля, метеорологи обещают в областной столице снег и -3…-12.