На Тюмень надвигаются аномальные холода. Когда отступят морозы?

В Тюмени в ближайшие три дня лютых морозов синоптики не обещают — по прогнозам метеорологов днем воздух будет прогреваться до -11…-16, в ночные часы термометры покажут -20….-25. Резкое потепление, до -6, ожидается в субботу, 24 февраля. В воскресенье, 25 февраля, метеорологи обещают в областной столице снег и -3…-12.