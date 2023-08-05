В Тюмени обмелевшую часть Туры сдадут в аренду на 20 лет

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Тюменские власти хотят сдать в аренду на 20 лет участок акватории реки Туры. Начальная цена аукциона составляет 201,2 тысячи рублей. Организатором торгов является департамент недропользования Тюменской области.
«Участок акватории реки Тура (Долгая) расположен на 171,1-170,9 км от устья реки по лоцманской карте 2005 года издания, в границах села Яр в Тюменском муниципальном районе Тюменской области. Площадь акватории 14,6 тысяч квадратных метров», — указано в опубликованной на портале Торги России документации.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 2 октября 2023 года.
Заметим, данный участок акватории Туры входит в число участков, по которым с 24 июля запрещено движение судов из-за обмеления.
В настоящее время ситуация с понижением уровня воды в тюменской реке стабилизировалась — за последние сутки уровень повысился на 3 сантиметра и сегодня составляет -51 сантиметр над нулевой отметкой. 16 июля этого был зарегистрирован абсолютный минимум -81 сантиметр над нулем поста.