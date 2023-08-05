В Тюмени обмелевшую часть Туры сдадут в аренду на 20 лет

В настоящее время ситуация с понижением уровня воды в тюменской реке стабилизировалась — за последние сутки уровень повысился на 3 сантиметра и сегодня составляет -51 сантиметр над нулевой отметкой. 16 июля этого был зарегистрирован абсолютный минимум -81 сантиметр над нулем поста.