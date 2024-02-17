Тюменцы избавляются от дач и загородных домов

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Одновременно с этим возрос уровень спроса на загородные дома — на 8,6%. По данным экспертов, средняя стоимость загородного дома сегодня составляет 6,5 миллионов рублей. За год данный вид недвижимости подорожал на 11%.
Более всего выросли в цене дачи — на 43%, до 900-2,5 миллионов рублей. Стоимость загородных домов увеличилась на 30%, коттеджей и таунхаусов — от 10 до 14,4% (до 10-11 миллионов рублей).
Факторами роста цен стали инфляция и увеличение стоимости строительных материалов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили трехэтажный коттедж площадью более 1 тысячи квадратных метров в районе эко-парка «Затюменский». За элитной жилье с баней на дровах и хаммамом просят почти четверть миллиарда рублей.