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Жители Тюменской области распродают дачи и коттеджи

Тюменцы избавляются от дач и загородных домов

17 февраля 2024, 08:39
Фото: 1MI

Жители Тюменской области распродают дачи и коттеджи

По итогам четвертого квартала 2023 года число предложений о продаже загородной недвижимости увеличилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные предоставили аналитики «Авито Недвижимость».

Одновременно с этим возрос уровень спроса на загородные дома — на 8,6%. По данным экспертов, средняя стоимость загородного дома сегодня составляет 6,5 миллионов рублей. За год данный вид недвижимости подорожал на 11%.

Более всего выросли в цене дачи — на 43%, до 900-2,5 миллионов рублей. Стоимость загородных домов увеличилась на 30%, коттеджей и таунхаусов — от 10 до 14,4% (до 10-11 миллионов рублей).

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Факторами роста цен стали инфляция и увеличение стоимости строительных материалов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили трехэтажный коттедж площадью более 1 тысячи квадратных метров в районе эко-парка «Затюменский». За элитной жилье с баней на дровах и хаммамом просят почти четверть миллиарда рублей.

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