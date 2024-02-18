В Тюмени хотят сдать обмелевшую Туру в аренду на 20 лет

Напомним, что тюменские власти ранее уже размещали аукцион по сдаче в аренду на 20 лет участка акватории реки Туры, расположенного на 171,1-170,9 км от устья реки, в границах села Яр в Тюменском муниципальном районе. Тогда начальная стоимость лота составляла 201,2 тысячи рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися, так как на участие в аукционе была подана лишь одна заявка.