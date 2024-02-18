В Тюмени хотят сдать обмелевшую Туру в аренду на 20 лет

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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«Участок акватории реки Тура (Долгая) расположен на 180,013-179,943 км от устья, в границах Тюмени Тюменской области. Сдача в аренду на срок 20 лет. Начальная цена лота 18 тысяч 103 рубля, шаг аукциона 1 тысяча 810 рублей. Организатор торгов департамент недропользования и экологии Тюменской области», — указано в документах.
Отмечено, что ставка платы за один квартал за пользование водным объектом составляет в 2024 году — 1 224 720 руб/км2, в 2025 году — 1 406 160 руб/км2. На 2026–2044 годы ставка платы за пользование водными объектами не установлена — она будет определена позже, так как зависит коэффициента изменения потребительских цен на товары в стране
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 марта 2024 года. Итоги торгов подведут 21 марта.
Напомним, что тюменские власти ранее уже размещали аукцион по сдаче в аренду на 20 лет участка акватории реки Туры, расположенного на 171,1-170,9 км от устья реки, в границах села Яр в Тюменском муниципальном районе. Тогда начальная стоимость лота составляла 201,2 тысячи рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися, так как на участие в аукционе была подана лишь одна заявка.
Между тем, вода в тюменской Туре продолжает убывать. По данным гидропоста, на сегодняшний день уровень воды составляет -40 сантиметров над нулевой отметкой. Прошедший снегопад лишь немного улучшил ситуацию с рекой. Экологи отмечают, что властям необходимо принимать серьезные меры для оздоровления реки — в частности, начинать подготовку к проведению работ по очистке русла Туры.