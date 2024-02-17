Небесная канцелярия готовит тюменцам сюрприз. В регионе похолодает до -37

По прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в областной столице до понедельника. После чего установятся на пять дней устойчивые -13…-15 днем и -21….-25 в темное время суток. В следующее воскресенье, 25 февраля, в Тюмени резко потеплеет — воздух прогреется до -3…-4.