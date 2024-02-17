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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Тюменской области похолодает до -37

Небесная канцелярия готовит тюменцам сюрприз. В регионе похолодает до -37

17 февраля 2024, 12:20
Фото: 1MI

В Тюменской области похолодает до -37

В Тюменской области сегодня ночью ожидаются сильные морозы — по прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -32….-37. Днем в воскресенье, 18 февраля, потеплеет до -13…-18. День пройдет при переменной облачности и преимущественно без осадков.

В Тюмени сегодня ночью ожидается понижение температуры воздуха до -31. В воскресенье потеплеет — столбики термометров поднимутся до -15…-21. День ожидается солнечным и без осадков.

По прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в областной столице до понедельника. После чего установятся на пять дней устойчивые -13…-15 днем и -21….-25 в темное время суток. В следующее воскресенье, 25 февраля, в Тюмени резко потеплеет — воздух прогреется до -3…-4.

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В понедельника, 26 февраля, метеорологи обещают тюменцам дожди и околонулевую температуру воздуха.

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