Небесная канцелярия готовит тюменцам сюрприз. В регионе похолодает до -37

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Тюмени сегодня ночью ожидается понижение температуры воздуха до -31. В воскресенье потеплеет — столбики термометров поднимутся до -15…-21. День ожидается солнечным и без осадков.
По прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в областной столице до понедельника. После чего установятся на пять дней устойчивые -13…-15 днем и -21….-25 в темное время суток. В следующее воскресенье, 25 февраля, в Тюмени резко потеплеет — воздух прогреется до -3…-4.
В понедельника, 26 февраля, метеорологи обещают тюменцам дожди и околонулевую температуру воздуха.