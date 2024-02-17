nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Под окнами тюменской пятиэтажки на Шишкова поставили забор

Тюменскую пятиэтажку в Зареке оградили забором. Что произошло?

17 февраля 2024, 11:48
Фото: 2 ГИС

Под окнами тюменской пятиэтажки на Шишкова поставили забор

В тюменской Зареке, на улице Щербакова, развернулась мега-стройка — у пятиэтажного дома на Шишкова поставили забор. Буквально под окнами пятиэтажки возводит жилой дом «Доминанта» высотой в 22 этажа специализированный застройщик «Звезда».

В компании отмечают, что сдача в эксплуатацию дома запланирована на второй квартал 2024 года. В настоящее время большая часть квартир уже раскуплена — осталось всего 30 штук. Площадь квартир составляет от 36,2 до 72,8 квадратных метров, стоимость — от 5,9 миллионов до 9,7 миллионов рублей.

Указано, что в квартирах функциональные планировки с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, вместительными гардеробными, закрытый от машин двор, круглосуточное наблюдение. Рядом находятся школа, детский сад, торговые центры «Зелёный берег», «Алебашевский» и «Панама», аквапарк «ЛетоЛето».

«Автобус может просто не приехать»: тюменцы жалуются на общественный транспорт
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области распродают загородную недвижимость. По итогам четвертого квартала 2023 года число предложений о продаже дач и загородных домов возросло на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Читайте также:
На Украине погиб 48-летний тюменец. Он снимался в спортивной драме «Пинчер»Стоимость томатов и огурцов в тюменских магазинах не совпадает с данными ТюменьстатаВ Тюмени завели уголовное дело на мигранта, пристававшего к 13-летней девочки
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Жилой дом#Цены на квартиры#Строительство дома#Жилой комплекс
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
Вчера, 07:25
«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями
Вчера, 09:19
Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
Вчера, 07:34
Тюменцам обещают лютые морозы в выходные
Вчера, 08:51
«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину
Вчера, 09:17
Тюменцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Вчера, 06:22