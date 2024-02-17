Тюменскую пятиэтажку в Зареке оградили забором. Что произошло?

В компании отмечают, что сдача в эксплуатацию дома запланирована на второй квартал 2024 года. В настоящее время большая часть квартир уже раскуплена — осталось всего 30 штук. Площадь квартир составляет от 36,2 до 72,8 квадратных метров, стоимость — от 5,9 миллионов до 9,7 миллионов рублей.