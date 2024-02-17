Тюменскую пятиэтажку в Зареке оградили забором. Что произошло?

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В компании отмечают, что сдача в эксплуатацию дома запланирована на второй квартал 2024 года. В настоящее время большая часть квартир уже раскуплена — осталось всего 30 штук. Площадь квартир составляет от 36,2 до 72,8 квадратных метров, стоимость — от 5,9 миллионов до 9,7 миллионов рублей.
Указано, что в квартирах функциональные планировки с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, вместительными гардеробными, закрытый от машин двор, круглосуточное наблюдение. Рядом находятся школа, детский сад, торговые центры «Зелёный берег», «Алебашевский» и «Панама», аквапарк «ЛетоЛето».
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области распродают загородную недвижимость. По итогам четвертого квартала 2023 года число предложений о продаже дач и загородных домов возросло на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.