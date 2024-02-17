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В Тюмени завели уголовное дело на мигранта-кассира, пристававшего к ребенку

В Тюмени завели уголовное дело на мигранта, пристававшего к 13-летней девочки

17 февраля 2024, 09:49
Фото: 1MI

В Тюмени завели уголовное дело на мигранта-кассира, пристававшего к ребенку

В Тюмени задержали уроженца Средней Азии. Его подозревают в домогательствах к 13-летней девочки. Инцидент произошел 13 февраля в вечернее время. По словам матери школьницы, дочь пришла в магазин «Красное и белое», где мужчина работал кассиром.
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Дети
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13-летняя школьница ему понравилась до такой степени, что он оставил рабочее и пошел на улицу вслед за ребенком. Несмотря на то, что юная тюменка пояснила ему, что ей 13 лет, он попытался осуществить насильственные действия сексуального характера.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Развратные действия». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отправили в СИЗО мигрантов, устроивших перестрелку во дворе дома на Муравленко 5 января, в результате которой был ранен один человек. Под арестом они будут находиться до 4 апреля.

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