В Тюмени завели уголовное дело на мигранта, пристававшего к 13-летней девочки

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
13-летняя школьница ему понравилась до такой степени, что он оставил рабочее и пошел на улицу вслед за ребенком. Несмотря на то, что юная тюменка пояснила ему, что ей 13 лет, он попытался осуществить насильственные действия сексуального характера.
В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Развратные действия». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отправили в СИЗО мигрантов, устроивших перестрелку во дворе дома на Муравленко 5 января, в результате которой был ранен один человек. Под арестом они будут находиться до 4 апреля.