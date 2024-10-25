Жилой комплекс

Комаров будет меньше? Тюменские застройщики начали борьбу с насекомыми

В Тюмени в одном из новых жилых комплексов установят антимоскитные фонари. Инновацинные приборы освещения появятся во дворах домов, расположенных недалеко от озера Песьяное.Об этом сообщил основатель строительной экосистемы «Звезда» Назар Добровольский.