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Жилой комплекс

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Октябрь
Жилой комплекс с самым длинным бульваром в Тюмени строят в районе Плеханово
25 октября, 07:30
Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири
17 октября, 11:49
Мэр Тюмени Афанасьев дал старт новому проекту ГК «Страна Девелопмент» «Остров-Сад»
Сегодня в Тюмени в районе ДОК началось строительство жилого комплекса в рамках программы комплексного развития территорий. Старт новому проекту дал глава города Максим Афанасьев и руководитель федеральной строительной компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
15 октября, 11:27
В первом цифровом микрорайоне Сибири запустили 20-й дом: рендеры
10 октября, 10:39
Август
Что построят на месте снесенных цехов Тюменского приборостроительного завода?
В центре областной столицы, на улице Одесской, возведут новый жилой комплекс комфорт-класса. Строительством займется компания «Баланс Девелопмент».
12 августа, 07:58
В каком микрорайоне Тюмени всю коммерцию раскупают еще до ввода
2 августа, 06:10
Июль
Где в Тюмени жить как в Каннах? Стартовали продажи квартир в доме на берегу Туры
31 июля, 08:35
«Страна Девелопмент» подарила Тюмени новаторский сквер
26 июля, 14:17
После отмены ипотеки с господдержкой «Страна Девелопмент» предложила свои решения
18 июля, 11:48
«Страна Девелопмент» построит в центре Тюмени новый ЖК с двумя детскими садами
17 июля, 12:24
Сбер профинансирует группу компаний «Инко» для строительства нового ЖК в Тюмени
9 июля, 11:38
Июнь
На ПМЭФ «Страна Девелопмент» представила новый проект в «Москва-Сити»
7 июня, 07:18
Май
В первом цифровом микрорайоне Тюмени стартовали продажи сразу в двух домах
31 мая, 07:05
Почему каждый третий тюменец покупает квартиру в новостройке с готовым ремонтом?
29 мая, 04:00
Комаров будет меньше? Тюменские застройщики начали борьбу с насекомыми
В Тюмени в одном из новых жилых комплексов установят антимоскитные фонари. Инновацинные приборы освещения появятся во дворах домов, расположенных недалеко от озера Песьяное.Об этом сообщил основатель строительной экосистемы «Звезда» Назар Добровольский.
27 мая, 04:05
«Страна Девелопмент» построит жилой район в Домодедове с применением инфраоблигаций
22 мая, 14:27
Апрель
«Страна» запустила первый в России иммерсивный спектакль в рамках проекта КРТ
25 апреля, 04:37
Как купить квартиру в Тюмени с видом на мост Влюбленных
17 апреля, 10:05
Выше только звезды: как живется в космическом микрорайоне Тюмени
12 апреля, 11:01
Тюменские стройотрядовцы будут работать на объекте КРТ от «Страны Девелопмент»
11 апреля, 07:18

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