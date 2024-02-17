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Тюменцы жалуются на работу общественного транспорта

«Автобус может просто не приехать»: тюменцы жалуются на общественный транспорт

17 февраля 2024, 07:30
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на работу общественного транспорта

Жители Тюмени продолжают жаловаться на общественный транспорт. По словам горожан, на морозе приходится более получаса ждать автобусы. А порой они и вовсе не приезжают.
«На улице мороз, часть автобусов не вышла на линию. В итоге страдают пассажиры. Утром маршрут № 30 ждала 25 минут. Приехал переполненный. Такой бардак стал с автобусами. Ещё и „дырявые“, продуваемые остановки сделали, актуально вообще для Сибири», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.

Также нарекания у тюменцев вызывает маршрут № 70 — общественный транспорт ездит не по графику, водители могут проехать, не останавливаясь на конечной остановке в ЖК «Плеханова».

«Утром даже с конечной остановки можешь не поместиться. Не то что сесть, а даже встать некуда, кондуктор и водитель заставляют выйти из автобуса в связи с этим. В выходные автобус вообще ездит раз в 20 минут. Может уехать раньше на 5-10 минут. „ТюменьГорТранс“ посылают ориентироваться на расписание в приложении, только оно не работает», — возмутились горожане.
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Тюменцы предполагают, что причиной возникновения проблем с общественным транспортом в Тюмени является нехватка кадров — водители не хотят работать из-за низкой заработной платы.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень заняла 35 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта по итогам третьего квартала 2023 года. За год областная столица опустилась на одну строчку рейтинга.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Жалобы#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени
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