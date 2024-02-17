«Автобус может просто не приехать»: тюменцы жалуются на общественный транспорт

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
«На улице мороз, часть автобусов не вышла на линию. В итоге страдают пассажиры. Утром маршрут № 30 ждала 25 минут. Приехал переполненный. Такой бардак стал с автобусами. Ещё и „дырявые“, продуваемые остановки сделали, актуально вообще для Сибири», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.
Также нарекания у тюменцев вызывает маршрут № 70 — общественный транспорт ездит не по графику, водители могут проехать, не останавливаясь на конечной остановке в ЖК «Плеханова».
«Утром даже с конечной остановки можешь не поместиться. Не то что сесть, а даже встать некуда, кондуктор и водитель заставляют выйти из автобуса в связи с этим. В выходные автобус вообще ездит раз в 20 минут. Может уехать раньше на 5-10 минут. „ТюменьГорТранс“ посылают ориентироваться на расписание в приложении, только оно не работает», — возмутились горожане.
Тюменцы предполагают, что причиной возникновения проблем с общественным транспортом в Тюмени является нехватка кадров — водители не хотят работать из-за низкой заработной платы.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень заняла 35 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта по итогам третьего квартала 2023 года. За год областная столица опустилась на одну строчку рейтинга.