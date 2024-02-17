На Украине погиб 48-летний тюменец. Он снимался в спортивной драме «Пинчер»

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По словам брата погибшего бойца, Алексей был разносторонним человеком — даже снялся в спортивной драме «Панчер», которая вышла на экраны в декабре 2021 года. Съемки фильма шли в течение двух лет.
В специальной военной операции Алексей принимал участие с ноября 2023 года. Военный заключил контракт с Министерством обороны, когда находился в колонии.
«Когда уходил на СВО сказал, что его дед бил фашистов, и он тоже будет. Просил в случае чего похоронить его в Юргинском, рядом с дедом», — рассказал «Нашему Городу» брат военного.
Накануне, 16 февраля, состоялись церемония прощания и похороны бойца в селе Юргинское. У военного остались 15-летняя дочь, 27-летний сын, родители и брат.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб уроженец поселка Богандинский Василий Маракулин. У 38-летнего бойца остались супруга и две дочери.