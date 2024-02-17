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В зоне СВО погиб 48-летний тюменец, снимавшийся в драме «Пинчер»

На Украине погиб 48-летний тюменец. Он снимался в спортивной драме «Пинчер»

17 февраля 2024, 11:19
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 48-летний тюменец, снимавшийся в драме «Пинчер»

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Тюменской области Алексей Белоконь. Военный получил смертельное ранение за сутки до Нового года в поселке Степовое (Донецкая Народная Республика) — 30 декабря. 15 января 2024 года ему могло исполниться 49 лет.
Фото: Читатель «Нашего Города»

По словам брата погибшего бойца, Алексей был разносторонним человеком — даже снялся в спортивной драме «Панчер», которая вышла на экраны в декабре 2021 года. Съемки фильма шли в течение двух лет.

В специальной военной операции Алексей принимал участие с ноября 2023 года. Военный заключил контракт с Министерством обороны, когда находился в колонии.

«Когда уходил на СВО сказал, что его дед бил фашистов, и он тоже будет. Просил в случае чего похоронить его в Юргинском, рядом с дедом», — рассказал «Нашему Городу» брат военного.
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Накануне, 16 февраля, состоялись церемония прощания и похороны бойца в селе Юргинское. У военного остались 15-летняя дочь, 27-летний сын, родители и брат.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб уроженец поселка Богандинский Василий Маракулин. У 38-летнего бойца остались супруга и две дочери.

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