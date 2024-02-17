Стоимость томатов и огурцов в тюменских магазинах не совпадает с данными Тюменьстата

В среднем стоимость томатов варьируется в магазинах от 189 рублей до 469 рублей за килограмм. Самые дешевые продают в «Пятерочке» и «Магните» — 189 рублей. Чуть дороже стоят томаты в «Перекрестке» — 209 рублей за килограмм, в «Окее» — 229 рублей.