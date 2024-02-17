Стоимость томатов и огурцов в тюменских магазинах не совпадает с данными Тюменьстата

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В среднем стоимость томатов варьируется в магазинах от 189 рублей до 469 рублей за килограмм. Самые дешевые продают в «Пятерочке» и «Магните» — 189 рублей. Чуть дороже стоят томаты в «Перекрестке» — 209 рублей за килограмм, в «Окее» — 229 рублей.
Сливовидные томаты в среднем в Тюмени продают от 299 до 349 рублей за килограмм. Стоимость фермерских, розовых доходит до 469 рублей. Томаты-черри продают по цене 170-239 рублей за упаковку весом 200-250 граммов.
Что касается огурцов, то средняя цена в магазинах Тюмени от 259 до 389 рублей за килограмм. Столько стоят длинноплодные и среднеплодные. Стоимость короткоплодных огурцов начинается от 370 рублей и доходит до 670 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области томаты, огурцы, лимоны, бананы и груши вошли по итогам 2023 года в список продуктов-рекордсменов по росту цены. За 12 месяцев овощи и фрукты подорожали от 44 до 68%.