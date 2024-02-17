nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Помидоры в магазинах Тюмени стоят дешевле, чем указывает Тюменьстат

Стоимость томатов и огурцов в тюменских магазинах не совпадает с данными Тюменьстата

17 февраля 2024, 10:43
Фото: 1MI

Помидоры в магазинах Тюмени стоят дешевле, чем указывает Тюменьстат

Тюменьстат опубликовал информацию о ценах на свежие томаты и огурцы в тюменских магазинах. По данным ведомства, в среднем килограмм помидоров в Тюмени стоит сегодня 299 рублей, огурцов — 318. «Наш Город» выяснил, какие цены на овощи в торговых точках областной столицы.

В среднем стоимость томатов варьируется в магазинах от 189 рублей до 469 рублей за килограмм. Самые дешевые продают в «Пятерочке» и «Магните» — 189 рублей. Чуть дороже стоят томаты в «Перекрестке» — 209 рублей за килограмм, в «Окее» — 229 рублей.

Фото: nashgorod.ru

Сливовидные томаты в среднем в Тюмени продают от 299 до 349 рублей за килограмм. Стоимость фермерских, розовых доходит до 469 рублей. Томаты-черри продают по цене 170-239 рублей за упаковку весом 200-250 граммов.

Что касается огурцов, то средняя цена в магазинах Тюмени от 259 до 389 рублей за килограмм. Столько стоят длинноплодные и среднеплодные. Стоимость короткоплодных огурцов начинается от 370 рублей и доходит до 670 рублей за килограмм.

Фото: nashgorod.ru
Читайте также:
В Тюмени завели уголовное дело на мигранта, пристававшего к 13-летней девочкиТюменцы избавляются от дач и загородных домовВ Тюмень приедет исполнитель песни, которая стала известным мемом
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Овощи#Цены#Тюменьстат
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
Вчера, 07:25
«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями
Вчера, 09:19
Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
Вчера, 07:34
Тюменцам обещают лютые морозы в выходные
Вчера, 08:51
«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину
Вчера, 09:17
Тюменцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Вчера, 06:22