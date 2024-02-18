Жителей тюменских сел Салаирка и Червишево эвакуируют

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в феврале и марте состоятся учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Учения планируют провести в 20 муниципальных районах и 6 городах юга области. Даты и время проведения эвакуаций установят главы муниципальных образований.