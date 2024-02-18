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3 тысячи человек эвакуируют в Тюменском районе

Жителей тюменских сел Салаирка и Червишево эвакуируют

18 февраля 2024, 03:50
Фото: 1MI

3 тысячи человек эвакуируют в Тюменском районе

Пожарные учебные эвакуации состоятся в Тюменском районе в течение ближайших двух недель. 27 февраля мероприятие пройдет в селе Салаирка, 5 марта — в селе Червишево. Об этом сообщил заместитель главы администрации Артем Чертов.

По его словам, в рамках учений эвакуируют около трех тысяч человек. Задействованы будут силы и средства районного звена экстренных служб. Проводить эвакуацию соцучреждений не планируют, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в феврале и марте состоятся учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Учения планируют провести в 20 муниципальных районах и 6 городах юга области. Даты и время проведения эвакуаций установят главы муниципальных образований.

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