Жителей тюменских сел Салаирка и Червишево эвакуируют

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 06:07
По его словам, в рамках учений эвакуируют около трех тысяч человек. Задействованы будут силы и средства районного звена экстренных служб. Проводить эвакуацию соцучреждений не планируют, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в феврале и марте состоятся учебные эвакуации в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Учения планируют провести в 20 муниципальных районах и 6 городах юга области. Даты и время проведения эвакуаций установят главы муниципальных образований.