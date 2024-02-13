Тюменские села и города эвакуируют в рамках учений

Отметим, задачу по проведению учебных эвакуаций перед губернатором региона Александром Моором поставил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В минувшем году в пожароопасный сезон на территории Тюменской области произошло около 222 лесных пожаров. Огонь уничтожил 28,5 тысячи гектаров леса. Ущерб составил около 300 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2022 году.