Тюменские села и города эвакуируют в рамках учений

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, даты и время проведения учебных эвакуаций определят главы муниципалитетов. В настоящее время ведется работа по согласованию комиссией мест сбора, посадки на транспорт, маршрутов эвакуации, пишет РБК Тюмень.
Отметим, задачу по проведению учебных эвакуаций перед губернатором региона Александром Моором поставил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В минувшем году в пожароопасный сезон на территории Тюменской области произошло около 222 лесных пожаров. Огонь уничтожил 28,5 тысячи гектаров леса. Ущерб составил около 300 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2022 году.