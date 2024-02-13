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Тюменские власти проведут учебную эвакуацию городов и сел

Тюменские села и города эвакуируют в рамках учений

13 февраля 2024, 07:09
Фото: 1MI

Тюменские власти проведут учебную эвакуацию городов и сел

В Тюменской области до конца февраля в 26 муниципалитетах пройдут учебные эвакуации. Учения состоятся на территории 20 районов и 6 городах и городских округах региона в рамках подготовки к пожароопасному сезону.

По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, даты и время проведения учебных эвакуаций определят главы муниципалитетов. В настоящее время ведется работа по согласованию комиссией мест сбора, посадки на транспорт, маршрутов эвакуации, пишет РБК Тюмень.

Отметим, задачу по проведению учебных эвакуаций перед губернатором региона Александром Моором поставил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В минувшем году в пожароопасный сезон на территории Тюменской области произошло около 222 лесных пожаров. Огонь уничтожил 28,5 тысячи гектаров леса. Ущерб составил около 300 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2022 году.

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