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Рекламу тюменского ресторана доставки роллов и суши признали неприличной

Рекламу тюменского ресторана доставки роллов и суши признали неприличной

17 февраля 2024, 13:40
Фото: 1MI
Сексуальный подтекст усмотрели сотрудники Управления ФАС России по Тюменской области в рекламе креветок темпура ресторана «Царица роллов».

Заведение использовало изображение девушки, выполненное в провокационной манере c двусмысленным слоганом «Она любит большие». На неприличную рекламу, размещенную на баннере, антимонопольщикам пожаловалась одна из жительниц Тюмени.

В ходе разбирательства установлено, что рекламодателем является индивидуальный предприниматель. Факта нарушения рекламного законодательства предприниматель не признал, заявив, что реклама блюда из меню и никакой двусмысленности в ней нет.

Однако антимонопольщики не согласились с позицией индивидуального предпринимателя, сославшись на оценку специалистов.

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«Внимание к объекту рекламирования создается за счет провоцирующего сексуального женского образа, формы креветки, неоднозначного слогана, усиленного графически, порождающих сексуальный подтекст рекламного сообщения. Воспринимается потенциальными потребителями мужского и женского пола как провоцирующая, порождающая смысловую неоднозначность, обладающая сексуальным подтекстом», — сообщили в УФАС.

В настоящее время рекламный баннер демонтирован. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности рекламодателя.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени антимонопольная служба наказала предпринимателя из-за непристойной рекламы в лифте. На буклетах с изображением мебели тюменцы увидели нецензурное слово, что вызвало бурю негодования у горожан.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реклама#ФАС#Ненадлежащая реклама#Непристойная реклама
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