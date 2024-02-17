Рекламу тюменского ресторана доставки роллов и суши признали неприличной

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Заведение использовало изображение девушки, выполненное в провокационной манере c двусмысленным слоганом «Она любит большие». На неприличную рекламу, размещенную на баннере, антимонопольщикам пожаловалась одна из жительниц Тюмени.
В ходе разбирательства установлено, что рекламодателем является индивидуальный предприниматель. Факта нарушения рекламного законодательства предприниматель не признал, заявив, что реклама блюда из меню и никакой двусмысленности в ней нет.
Однако антимонопольщики не согласились с позицией индивидуального предпринимателя, сославшись на оценку специалистов.
«Внимание к объекту рекламирования создается за счет провоцирующего сексуального женского образа, формы креветки, неоднозначного слогана, усиленного графически, порождающих сексуальный подтекст рекламного сообщения. Воспринимается потенциальными потребителями мужского и женского пола как провоцирующая, порождающая смысловую неоднозначность, обладающая сексуальным подтекстом», — сообщили в УФАС.
В настоящее время рекламный баннер демонтирован. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности рекламодателя.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени антимонопольная служба наказала предпринимателя из-за непристойной рекламы в лифте. На буклетах с изображением мебели тюменцы увидели нецензурное слово, что вызвало бурю негодования у горожан.