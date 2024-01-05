В утренней перестрелке в Тюмени пострадал один человек. Полиция проводит проверку

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Появились подробности перестрелки, произошедшей в пятницу утром во дворе дома по улице Муравленко, 9. В ходе потасовки был ранен один человек.
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 10:24. Бригада медиков прибыла на место ЧП спустя пять минут.
«После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. От госпитализации отказался», — сообщили в депздраве.
Информацию о том, какой характер носит травма (огнестрельная или нет) в ведомстве давать отказались, сославшись на врачебную тайну.
По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке.
Напомним, в пятницу утром во дворе одного из домов по улице Муравленко группа неизвестных мужчин устроила стрельбу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.