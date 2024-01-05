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В утренней перестрелке в Тюмени ранение получил один человек

В утренней перестрелке в Тюмени пострадал один человек. Полиция проводит проверку

5 января 2024, 10:39
Фото: 1MI

В утренней перестрелке в Тюмени ранение получил один человек

Появились подробности перестрелки, произошедшей в пятницу утром во дворе дома по улице Муравленко, 9. В ходе потасовки был ранен один человек.

Появились подробности перестрелки, произошедшей в пятницу утром во дворе дома по улице Муравленко, 9. В ходе потасовки был ранен один человек.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 10:24. Бригада медиков прибыла на место ЧП спустя пять минут.

«После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. От госпитализации отказался», — сообщили в депздраве.

Информацию о том, какой характер носит травма (огнестрельная или нет) в ведомстве давать отказались, сославшись на врачебную тайну.

По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке.

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