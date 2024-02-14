Здание рассыпается: в Тюмени в срочном порядке расселяют жилой дом

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Дом №60 на Харьковской в Тюмени находится на стадии расселения. На его территории по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации.
«Необходимо как можно быстрее огородить территорию от посторонних лиц и обеспечить охрану правопорядка. Нужно организовать обход жителей, предупредить, чтобы в доме никого не оставалось, и пригласить всех на встречу», — заявил замглавы Тюмени Петр Вагин.
Сегодня вечером собственникам расскажут о дальнейших шагах всех задействованных в этой работе специалистов, дадут контакты и рекомендации по следующим действиям.
Ранее «Наш город» сообщал, что глава СКР Бастрыкин поможет сироте из Тюменской области получить жилье. Мужчина не может получить положенную ему по закону жилплощадь уже 18 лет.