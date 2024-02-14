nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Тюмени в срочном порядке расселяют жилой дом

Здание рассыпается: в Тюмени в срочном порядке расселяют жилой дом

14 февраля 2024, 08:34
Фото: 1MI

В Тюмени в срочном порядке расселяют жилой дом

Пятиэтажное кирпичное здание было построено еще в 1969 году. Территорию дома признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

Дом №60 на Харьковской в Тюмени находится на стадии расселения. На его территории по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации.

«Необходимо как можно быстрее огородить территорию от посторонних лиц и обеспечить охрану правопорядка. Нужно организовать обход жителей, предупредить, чтобы в доме никого не оставалось, и пригласить всех на встречу», — заявил замглавы Тюмени Петр Вагин.
Два микрорайона в Тюмени свяжут новой дорогой
Узнать подробнее

Сегодня вечером собственникам расскажут о дальнейших шагах всех задействованных в этой работе специалистов, дадут контакты и рекомендации по следующим действиям.

Ранее «Наш город» сообщал, что глава СКР Бастрыкин поможет сироте из Тюменской области получить жилье. Мужчина не может получить положенную ему по закону жилплощадь уже 18 лет.

Читайте также:
Тюменцы выбрали семь территорий, которые благоустроят в 2025 годуЛожь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и вискиВ центре Тюмени снесут школу, чтобы построить новую
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Жилой дом#Ветхое жилье#Режим ЧС#Расселение#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Сегодня, 07:01
В тюменских магазинах заметили смертельно опасную минералку «Джермук»
Вчера, 17:36
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Сегодня, 02:31
«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей
Сегодня, 08:23
Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски
Сегодня, 06:28
Тандем федеральных застройщиков ГК Страна Девелопмент и Группы «Эталон» дал результат
Вчера, 10:32