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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Тюмени два микрорайона свяжет новая дорога

Два микрорайона в Тюмени свяжут новой дорогой

14 февраля 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени два микрорайона свяжет новая дорога

Документацию на строительство уже утвердили. Работы будут проводиться в 2026–2030 годах.

Новой дорогой в Тюмени планируют соединить микрорайоны Велижанский и ММС. Об этом Ura.ru рассказали в администрации города.

«Утвержденной документацией территориального планирования предусмотрена связь территории жилых районов Велижанский и ММС посредством улиц Ишимская, Ненецкая, Салмыская, Надымская. „Пробивка“ указанных улиц от улицы Угорская в направлении жилого района ММС предусмотрена на период 2026–2030 годов», — сообщили в администрации.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на Пермякова появится большая велосипедная дорога. Ее обустроят в этом году.

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