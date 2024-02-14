Два микрорайона в Тюмени свяжут новой дорогой

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Новой дорогой в Тюмени планируют соединить микрорайоны Велижанский и ММС. Об этом Ura.ru рассказали в администрации города.
«Утвержденной документацией территориального планирования предусмотрена связь территории жилых районов Велижанский и ММС посредством улиц Ишимская, Ненецкая, Салмыская, Надымская. „Пробивка“ указанных улиц от улицы Угорская в направлении жилого района ММС предусмотрена на период 2026–2030 годов», — сообщили в администрации.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на Пермякова появится большая велосипедная дорога. Ее обустроят в этом году.