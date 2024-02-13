В тюменских магазинах заметили смертельно опасную минералку «Джермук»

Во Владикавказе мужчина умер, выпив минералку «Джермук». Вместо воды в бутылке у него оказался уксус. Как стало известно, постоянный покупатель купил воду у предпринимательницы, по её словам она получила партию от поставщика и не догадывалась, что внутри.

Из-за ожога пищевода пострадавший умер в больнице. Официальная позиция компании Учредитель торгового дома «Джермук» Ратмир Алибеков исключает факт отравления по вине производителя. Руководитель сказал, что за всю историю компании подобных прецедентов никогда не было. Поставщик данной воды в Северную Осетию Айк Ахвердян заявил, что сотрудничает с «Джермук» с декабря 2019 года. Подобное происшествие он считает абсурдом. Как рассказали в Роспотребнадзоре, после произошедшего инцидента под запретом оказалась партия бутылок объемом 0,5 л, ввезенная в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Письма с просьбой убрать товар с полок были направлены в торговые сети. Тюменец попытался провезти в багаже более трех тысяч контрафактных товаров Узнать подробнее Быстрая покупка и оплата По сообщениям жителей Тюменской области, несмотря на запрет Роспотребнадзора, данный продукт все еще продается в супермаркетах. Товар виден на полках магазинов: «Лента», «Перекресток» и «Красное-белое». Однако брать такую воду местные жители не рискуют. «Теперь я боюсь пить эту воду. Мне свое здоровье важнее», — заявила тюменка Валентина. «Пусть убирают с полок и литровые бутылки тоже. Ужас», — высказался тюменец Игорь. Как выяснил «Наш город», в «Ленте» 500 мл Джермук» продается за 94 рубля. Также есть и литровые бутылки. Как сказано в описании, продует имеет особый химический состав — «в минеральной воде содержатся редкие минеральные вещества и биологически активные элементы, чрезвычайно полезные для здоровья». «Джермук» в магазине «Перекресток» продается за 87 рублей, литровую бутылку можно заказать за 104 рубля. На сайте написано, что товар годен до 14 августа 2024 года. О вреде либо исключении партии товара не сказано ни слова. Ранее сообщалось, что в Тюмени молочная продукция подорожала на 20%. По словам экспертов, рост цен обусловлен ростом спроса на молочную продукцию. Для потребителей она оказалась более доступной, по сравнению с другими подорожавшими продуктами. Читайте также: Молодежные банды Тюмени избивают прохожих на камеру ради забавы. ВИДЕО Возбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственности Из-за массовой аварии с грузовиками перекрыто движение на «трассе смерти»