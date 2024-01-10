Тюменец попытался провезти в багаже более трех тысяч контрафактных товаров

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Молодой человек прилетел с двумя коробками, в которых инспекторы обнаружили три тысячи влажных салфеток. По словам пассажира, он купил их для одной из тюменских пиццерий.
Помимо этого, молодой человек привез 49 футболок с логотипами иностранного бренда. Таможенники признали содержимое багажа коммерческой партией, товар направлен на экспертизу.
«Декларировать не нужно только товары, предназначенные для личного пользования физическими лицами. Очевидно, что ни 49 футболок, ни внушительная партия салфеток таковыми не являются. Их необходимо декларировать в „красном“ коридоре зоны таможенного контроля», — напомнил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский.
В отношении молодого человека возбуждены дела об административных нарушениях. Ему грозит штраф с конфискацией привезенных товаров.
Ранее «Наш город» писал о топе подделок, изъятых тюменскими таможенниками. С начала 2023 года им удалось выявить более 29 тысяч единиц контрафактных товаров.