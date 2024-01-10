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В багаже у тюменца обнаружили более трех тысяч контрафактных товаров

Тюменец попытался провезти в багаже более трех тысяч контрафактных товаров

10 января 2024, 06:20
Фото: 1MI

В багаже у тюменца обнаружили более трех тысяч контрафактных товаров

21-летнего жителя Тюмени, прилетевшего из Ташкента, задержали таможенники в аэропорту Рощино. Молодой человек выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

Молодой человек прилетел с двумя коробками, в которых инспекторы обнаружили три тысячи влажных салфеток. По словам пассажира, он купил их для одной из тюменских пиццерий.

Помимо этого, молодой человек привез 49 футболок с логотипами иностранного бренда. Таможенники признали содержимое багажа коммерческой партией, товар направлен на экспертизу.

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«Декларировать не нужно только товары, предназначенные для личного пользования физическими лицами. Очевидно, что ни 49 футболок, ни внушительная партия салфеток таковыми не являются. Их необходимо декларировать в „красном“ коридоре зоны таможенного контроля», — напомнил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский.

В отношении молодого человека возбуждены дела об административных нарушениях. Ему грозит штраф с конфискацией привезенных товаров.

Ранее «Наш город» писал о топе подделок, изъятых тюменскими таможенниками. С начала 2023 года им удалось выявить более 29 тысяч единиц контрафактных товаров.

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