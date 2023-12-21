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В масле тюменского производителя нашли растительные жиры

Тюменский производитель кормил челябинских детей поддельным маслом

21 декабря 2023, 09:03
Фото: 1MI

В масле тюменского производителя нашли растительные жиры

В челябинскую школу №15 поставлялось сливочное масло с содержанием растительных жиров. Сведения поступили в Управление Россельхознадзора по Тюменской области в декабре 2023 года.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области отобрали пробы подозрительного «Крестьянского» масла, которым кормили детей. Производило и поставляло его в школу ООО «Новодеревенское». Производство находится в Омутинском районе Тюменской области.

По результатам исследований выяснилось, что в масле содержится В-ситостерин — компонент жиров растительного происхождения. Наличие этого вещества в сливочном масле, уточнили в Россельхознадзоре, не допускается.

Омутинское ООО «Новодеревенское» уже было замечено за нарушениями. В феврале 2023 года производитель поставлял молоко, содержащее компоненты неизвестного происхождения, в детские сады и колонии.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской колбасе нашли остатки лекарств от паразитов. Действие декларации о соответствии на колбасу куриную полукопченую «Тюменскую» пришлось приостановить.

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#Общество#Тюменская область#Школа#Новости тюмени#Производство#Нарушения#Продукты#Проверки#Россельхознадзор#Продукты питания#Любовь Селезнева
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