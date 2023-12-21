Тюменский производитель кормил челябинских детей поддельным маслом

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области отобрали пробы подозрительного «Крестьянского» масла, которым кормили детей. Производило и поставляло его в школу ООО «Новодеревенское». Производство находится в Омутинском районе Тюменской области.
По результатам исследований выяснилось, что в масле содержится В-ситостерин — компонент жиров растительного происхождения. Наличие этого вещества в сливочном масле, уточнили в Россельхознадзоре, не допускается.
Омутинское ООО «Новодеревенское» уже было замечено за нарушениями. В феврале 2023 года производитель поставлял молоко, содержащее компоненты неизвестного происхождения, в детские сады и колонии.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской колбасе нашли остатки лекарств от паразитов. Действие декларации о соответствии на колбасу куриную полукопченую «Тюменскую» пришлось приостановить.