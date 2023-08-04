Таможенники задержали тюменку, которая пыталась вывести редкий антиквариат за границу

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В тюменском аэропорту Рощино сотрудники таможни задержали женщину со старинной французской монетой. Как сообщили в пресс-службе тюменской таможни, стоимость коллекционной монеты 50 французских сантимов, а ее возраст более 100 лет.
Сообщается, что женщину задержали в зеленом коридоре зоны таможенного контроля. Она хотела вывести монету в качестве подарка в Азербайджан.
Эксперты подтвердили, что монета изготовлена в 1922 году методом чеканки. Отмечается, что она является культурной ценностью. Ее запрещено вывозить за пределы Евросоюза. Начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский сообщил, что по данному факту возбуждено два административных дела. Женщине грозит штраф и конфискация монеты.