Таможенники задержали тюменку, которая пыталась вывести редкий антиквариат за границу

Эксперты подтвердили, что монета изготовлена в 1922 году методом чеканки. Отмечается, что она является культурной ценностью. Ее запрещено вывозить за пределы Евросоюза. Начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский сообщил, что по данному факту возбуждено два административных дела. Женщине грозит штраф и конфискация монеты.