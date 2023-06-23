«А если найду?»: собаки Тюменской таможни умеют искать деньги, сигареты и наркотики

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Кинологический отдел Тюменской таможни был образован в 2008 году, сегодня ему исполняется 15 лет. Специалисты кинологи со служебными собаками регулярно пресекают перевоз запрещенных или ограниченных к перемещению товаров и веществ. Сейчас на службе ведомства состоят: русский охотничий спаниель, два лабрадора ретривера, немецкая и бельгийская овчарки.
«Наши собаки обучены искать не только сильнодействующие вещества, но и имеют дополнительную специализацию — это поиск табачных изделий, наличных денежных знаков, объектов СИТЕС. Вообще в кинологической службе есть и собаки, которые используются для поиска янтаря, например», — рассказал начальник кинологического отдела Тюменской таможни Дмитрий Яшин.
Так, например, на счету тюменских таможенных собак также более 360 килограммов табачных изделий, которые нарушители пытались незаконно переместить через таможенную границу.
Регион ответственности Тюменской таможни включает в себя четыре субъекта Российской Федерации — это юг Тюменской области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, и Курганская область. Сегодня регион деятельности таможни — это 1,5 миллиона квадратных километров, от Северного Ледовитого океана на севере, до Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан, общей протяженностью 760 км, на юге.
Собак на службу отбирают с 5-месячного возраста. Щенок проходит ряд тестов, он должен показать, что готов к обучению. До выхода на пенсию собаки служат 8 лет, по истечению этого срока они могут пройти тестирование и при получении хороших результатов продолжить службу.
Лабрадор ретиривер Лэнс, который закреплен за Дмитрием Яшиным уже считается ветераном, он на службе 10 лет и в этом году отправится на пенсию.
«Все эти 10 лет мы с ним вместе работали. Планирую его забрать себе домой», — говорит Яшин.
Главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Тюменской таможни Денис Сабанов рассказал, что собаку можно обучить находить что угодно, имеющее специфический запах. Он наглядно показал, что пес безошибочно угадывает, в какой сумке или в какой части автомобиля спрятаны наркотические вещества.
«У каждой собаки есть своя специализация, вот этот пес только недавно прошел обучение и пока ищет только наркотики, но вскоре поедет на курсы, после которых специализация расширится», — рассказал Сабанов.
Первоначально обучение кинолог и его собака проходят в течение 3 месяцев. Для обучения каждой дополнительной специализации нужно еще около 2 месяцев.
Учат поиску собак на имитаторах специально подготовленных для кинологов. Они имеют аналогичных запах с различными наркотическими веществами. Также есть и имитаторы с запахом денег — это измельченные купюры, сжатые в брикет, которые в общей массе также имеют особый запах.
«Это уничтоженные денежные знаки, там разные купюры. Мы с письмом в банк обратились и нам их выдали», — объяснил Дмитрий Яшин.
Сейчас собаки тюменских таможенников регулярно стоят на страже таможенной границы и занимаются контролем международных авиарейсов, почтовых отправлений, а также участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях.
«У каждой собаке есть свой набор снаряжения — это шлейка, намордник, поводок и даже обувь. Специальные „тапочки“ необходимы собакам, чтобы не запачкать салоны автомобилей и не повредить лапы. Также у нас много игровых предметов, так как при дрессировке мы используем игровой метод обучения», — рассказал Начальник кинологического отдела Тюменской таможни.
Каждая из 5 собак тренируется ежедневно, однако, когда у хозяина отпуск — пес тоже отдыхает. Дмитрий Яшин рассказал, что каждую неделю службе удается пресекать факты перевоза «запрещенки».
За все время работы собакам удалось учуять 8 килограммов наркотических средств и 10 килограммов сильнодействующих веществ, чуткие носы четвероногих сотрудников обнаружили 41 тысячу долларов США и почти 9 миллионов рублей.