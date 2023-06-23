«А если найду?»: собаки Тюменской таможни умеют искать деньги, сигареты и наркотики

Кинологический отдел Тюменской таможни был образован в 2008 году, сегодня ему исполняется 15 лет. Специалисты кинологи со служебными собаками регулярно пресекают перевоз запрещенных или ограниченных к перемещению товаров и веществ. Сейчас на службе ведомства состоят: русский охотничий спаниель, два лабрадора ретривера, немецкая и бельгийская овчарки.