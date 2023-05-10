Бизнесмен пытался провести через тюменскую таможню 4 млн мешков без оплаты пошлины

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В пресс-службе Тюменской таможни отметили, что с бизнесмена взыскали 500 тысяч рублей. Он указал код товара, при котором предусмотрена нулевая ставка сборов.
«Мешки не включены в льготный перечень и облагаются таможенной пошлиной в размере 3,6% от стоимости», — отметили в пресс-службе Тюменской тaможни.
Ранее «Наш город» сообщил, что сотрудники Тюменской таможни конфисковали у мужчины гриль для шаурмы в аэропорту Рощино.