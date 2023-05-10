Бизнесмен пытался провести через тюменскую таможню 4 млн мешков без оплаты пошлины

Тюменская таможня обвинила бизнесмена в обмане при нескольких млн мешков

Тюменские таможенники уличили предпринимателя в обмане. Мужчина ввёз несколько миллионов мешков из Вьетнама, но для ухода от уплаты таможенных платежей бизнесмен указал в декларации недостоверный код продукции.