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Бизнесмен пытался провести через тюменскую таможню 4 млн мешков без оплаты пошлины

10 мая 2023, 10:19
Фото: 1MI

Тюменская таможня обвинила бизнесмена в обмане при нескольких млн мешков

Тюменские таможенники уличили предпринимателя в обмане. Мужчина ввёз несколько миллионов мешков из Вьетнама, но для ухода от уплаты таможенных платежей бизнесмен указал в декларации недостоверный код продукции.

В пресс-службе Тюменской таможни отметили, что с бизнесмена взыскали 500 тысяч рублей. Он указал код товара, при котором предусмотрена нулевая ставка сборов.

«Мешки не включены в льготный перечень и облагаются таможенной пошлиной в размере 3,6% от стоимости», — отметили в пресс-службе Тюменской тaможни.

Ранее «Наш город» сообщил, что сотрудники Тюменской таможни конфисковали у мужчины гриль для шаурмы в аэропорту Рощино.

В аэропорту Рощино тюменца наказали за перевозку турецкого гриля для шаурмы
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#Александр Мязин#Общество#Тюменская таможня#Деньги#Происшествия#Нарушения
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