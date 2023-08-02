Тюменская таможня смогла увеличить отчисления в бюджет из-за нового закона

Утилизационный сбор, полученный тюменской таможней за первое полугодие 2023 года, составил 16 миллионов рублей. Как сообщили в ведомстве, по сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась в восемь раз. Отмечается, что рост связан с тем, что горожане воспользовались предложением автоэкспертов, покупая машины до повышения утильсбора с 1 августа.