Тюменская таможня смогла увеличить отчисления в бюджет из-за нового закона

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Утилизационный сбор, полученный тюменской таможней за первое полугодие 2023 года, составил 16 миллионов рублей. Как сообщили в ведомстве, по сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась в восемь раз. Отмечается, что рост связан с тем, что горожане воспользовались предложением автоэкспертов, покупая машины до повышения утильсбора с 1 августа.
Утилизационный сбор, отправленный тюменскими таможенниками в бюджет страны в первом полугодии составил 16 миллионов рублей. Отмечается, что по УрФО сумма сбора увеличилась в 20 раз и составила за первые шесть месяцев 150 миллионов рублей.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что в стране выросли ставки утилизационного сбора автомобилей. С 1 августа утильсбор для легковых и грузовых автомобилей в размере вырас в 1,7-3,7 раза, с учётом конкретного вида техники и объема двигателя.