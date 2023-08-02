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Тюменская таможня смогла увеличить отчисления в бюджет из-за нового закона

2 августа 2023, 09:04
Фото: 1MI
Повышение ставок на утилизационный сбор помог собрать 16 млн рублей тюменской таможне.

Утилизационный сбор, полученный тюменской таможней за первое полугодие 2023 года, составил 16 миллионов рублей. Как сообщили в ведомстве, по сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась в восемь раз. Отмечается, что рост связан с тем, что горожане воспользовались предложением автоэкспертов, покупая машины до повышения утильсбора с 1 августа.

Утилизационный сбор, отправленный тюменскими таможенниками в бюджет страны в первом полугодии составил 16 миллионов рублей. Отмечается, что по УрФО сумма сбора увеличилась в 20 раз и составила за первые шесть месяцев 150 миллионов рублей.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что в стране выросли ставки утилизационного сбора автомобилей. С 1 августа утильсбор для легковых и грузовых автомобилей в размере вырас в 1,7-3,7 раза, с учётом конкретного вида техники и объема двигателя.

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#Анастасия Ильина#Деньги#Таможня#Тюменская таможня
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