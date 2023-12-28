Тюменские таможенники запретили ввоз Coca-Cola из Казахстана

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
У деликатеса отсутствовали ветеринарные сертификаты. В связи с этим было принято решение о запрете вывоза 16 банок икры горбуши с территории России в Казахстан. Одновременно в Россию из Казахстана был запрещен ввоз 20 тонн популярной газировки, ушедшей из страны — на товаре отсутствовала обязательная маркировка.
Всего в этом году мобильные группы Тюменской таможни на российско-казахстанской границе проверили свыше 92 тысяч большегрузов — в три раза больше, чем годом ранее. В каждом 180-м были обнаружены нарушения — предотвращено перемещение 5 тысяч тонн товаров с нарушением действующего законодательства.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала года таможенники УрФО выявили более 29 тысяч единиц контрафактных товаров. Перечень возглавили одежда, обувь, парфюмерия и аксессуары для телефонов.