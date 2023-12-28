Тюменские таможенники запретили ввоз Coca-Cola из Казахстана

Всего в этом году мобильные группы Тюменской таможни на российско-казахстанской границе проверили свыше 92 тысяч большегрузов — в три раза больше, чем годом ранее. В каждом 180-м были обнаружены нарушения — предотвращено перемещение 5 тысяч тонн товаров с нарушением действующего законодательства.