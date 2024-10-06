Контрафакт

Тысячи литров контрафактного алкоголя пытались продать тюменские магазины

За восемь месяцев в регионе было выявлено более 37 тысяч контрафактной продукции — 60,7 тысячи единиц. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Уральскому федеральному округу.