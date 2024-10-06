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Контрафакт

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2024
Тысячи литров контрафактного алкоголя пытались продать тюменские магазины
За восемь месяцев в регионе было выявлено более 37 тысяч контрафактной продукции — 60,7 тысячи единиц. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Уральскому федеральному округу.
6 октября, 04:57
Тюменские полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя
2 июля, 14:09
Ребенок в золоте! У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей
25 июня, 06:00
2023
Тюменские таможенники составили топ изъятых подделок 2023 года
За 11 месяцев 2023 года таможенники уральского региона выявили более 29 тысяч единиц контрафактных товаров. Это на 8 тысяч больше, чем за весь 2022 год.
21 декабря 2023, 06:37
Жители Тюмени узнали, чем на самом деле торгуют на стихийных рынках города
Под видом брендовой одежды из стран Европейского союза продают китайские подделки. На улицах областной столицы появились стихийные рынки, сообщает URA.RU.
13 ноября 2023, 13:11
Житель Тюмени наторговал немаркированным алкоголем на уголовное дело
Свою незаконную деятельность мужчина начал в феврале 2023 года. Кто стал его поставщиком — установить пока не удалось.
20 октября 2023, 08:11
Из оборота изъято более 37 тыс. литров «Мистера Сидра». Есть ли в Тюмени контрафакт?
7 июня 2023, 05:59
В Тюмени осудили торговца суррогатным алкоголем. По его вине погибли 10 человек
На пять с половиной в колонию общего режима отправили 47-летнего торговца паленой водкой. Такое решение вынес суд.
27 января 2023, 06:19

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