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Тюменские таможенники рассказали, какие товары они изъяли в этом году

Тюменские таможенники составили топ изъятых подделок 2023 года

21 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI

Тюменские таможенники рассказали, какие товары они изъяли в этом году

За 11 месяцев 2023 года таможенники уральского региона выявили более 29 тысяч единиц контрафактных товаров. Это на 8 тысяч больше, чем за весь 2022 год.

Топ нелегальных товаров возглавили одежда, обувь, аксессуары для телефонов и парфюмерия. Таможни Тюменской области возбудили 16 административных дел.

«Тюменской таможней задержано более 9 тысяч нелегальной продукции, Екатеринбургской — почти 5900 „подделок“. Самую крупную партию контрафакта весом 19 тонн выявили мобильные группы Челябинской таможни. Инспекторы обнаружили в фуре, следовавшей из Казахстана в московский регион, почти 11 тысяч спортивных костюмов с явными признаками подделки и без обязательной маркировки средствами идентификации», — рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Контрафактные товары транспортируются и продаются без документов, гарантирующих их безопасность. Соответственно, такая продукция, вероятнее всего, производилась с нарушениями.

Помимо этого, такие товары наносят существенный ущерб экономике, так как с их продаж не платятся налоги, но при этом они вытесняют качественную продукцию с рынка за счет низкой цены.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени пытались вывезти камень стоимостью около 400 тысяч рублей. Его конфисковали, возбуждено административное дело.

Тюменка пыталась нелегально увезти в Узбекистан тысячи долларов
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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменская таможня#Таможня#Контрафакт#Подделки#Любовь Селезнева
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