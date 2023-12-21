Тюменские таможенники составили топ изъятых подделок 2023 года

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Топ нелегальных товаров возглавили одежда, обувь, аксессуары для телефонов и парфюмерия. Таможни Тюменской области возбудили 16 административных дел.
«Тюменской таможней задержано более 9 тысяч нелегальной продукции, Екатеринбургской — почти 5900 „подделок“. Самую крупную партию контрафакта весом 19 тонн выявили мобильные группы Челябинской таможни. Инспекторы обнаружили в фуре, следовавшей из Казахстана в московский регион, почти 11 тысяч спортивных костюмов с явными признаками подделки и без обязательной маркировки средствами идентификации», — рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Контрафактные товары транспортируются и продаются без документов, гарантирующих их безопасность. Соответственно, такая продукция, вероятнее всего, производилась с нарушениями.
Помимо этого, такие товары наносят существенный ущерб экономике, так как с их продаж не платятся налоги, но при этом они вытесняют качественную продукцию с рынка за счет низкой цены.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени пытались вывезти камень стоимостью около 400 тысяч рублей. Его конфисковали, возбуждено административное дело.