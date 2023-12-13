Камень стоимостью почти полмиллиона пытались незаконно вывезти из Тюмени

В документах турмалин значился как некий «аксессуар» стоимостью всего один доллар. Таможенники засомневались, что он не имеет никакой ценности, и в итоге оказались правы. Экспертиза показала, что ограненный камень — один из стратегически важных ресурсов страны. Он входит в соответствующий перечень.