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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:30

Камень стоимостью почти полмиллиона пытались незаконно вывезти из Тюмени

Камень стоимостью почти полмиллиона пытались незаконно вывезти из Тюмени

13 декабря 2023, 09:28
Фото: 1MI
Турмалин стоимостью около 400 тысяч рублей пытались незаконно вывезти из Тюмени в Швейцарию. Маленький голубой камень оказался полудрагоценным, его масса составила почти 10,5 карат.

В документах турмалин значился как некий «аксессуар» стоимостью всего один доллар. Таможенники засомневались, что он не имеет никакой ценности, и в итоге оказались правы. Экспертиза показала, что ограненный камень — один из стратегически важных ресурсов страны. Он входит в соответствующий перечень.

Видео: ФТС России

При вывозе таких предметов их обязательно нужно декларировать. Камень конфисковали и возбудили административное дело.

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменке, которой придется заплатить крупный штраф за дешёвую монетку. Непутевую контрабандистку задержали сотрудники таможни аэропорта Рощино.

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#Видео#Тюмень#Таможня#Экспертиза#Контрабанда#Швейцария#Камень#Инна Доровская#Турмалин
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