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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Тюменка пыталась нелегально провезти в Узбекистан тысячи долларов.

Тюменка пыталась нелегально увезти в Узбекистан тысячи долларов

22 ноября 2023, 05:38
Фото: 1MI
Тюменка пыталась нелегально провезти в Узбекистан тысячи долларов.

Тюменку задержали при попытке нелегально провезти в Узбекистан тысячи долларов

Сотрудниками ФСБ пресечена контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Злоумышленницу задержали в аэропорту «Рощино» с внушительными пачками долларовых купюр.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области и Тюменской таможни тюменка была задержана с поличным при попытке незаконного перемещения денег в Республику Узбекистан в иностранной валюте.

Фото: РУФСБ России по Тюменской области

Тюменской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч. 2 ст. 200.1 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

«Расследование дела осуществляло следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области. Калининский районный суд Тюмени признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Изъятые денежные средства обращены в доход государства», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.

На данный момент приговор уже вступил в законную силу.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка оформила кредиты под очень высокие проценты. Чтобы избавиться от коллекторов, она пришла в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД и написала заявление, рассказав дознавателю, что неизвестные мошенники оформили кредиты на ее имя на общую сумму в 118 тысяч рублей.

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