Тюменка пыталась нелегально увезти в Узбекистан тысячи долларов

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка оформила кредиты под очень высокие проценты. Чтобы избавиться от коллекторов, она пришла в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД и написала заявление, рассказав дознавателю, что неизвестные мошенники оформили кредиты на ее имя на общую сумму в 118 тысяч рублей.