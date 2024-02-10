Из-за массовой аварии с грузовиками перекрыто движение на «трассе смерти»

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
На 312 километре автодороги, в Тобольском районе, столкнулись три большегруза. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Движение на данном участке автодороги временно закрыто.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области безопасность дорожного движения на региональных трассах будут контролировать беспилотники. В частности, дроны будут мониторить нарушения ПДД на автодорогах Тюмень — Нижняя Тавда, Тюмень — Боровский — Богандинский и Ялуторовск — Ярково.