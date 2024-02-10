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Участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыт из-за ДТП

Из-за массовой аварии с грузовиками перекрыто движение на «трассе смерти»

10 февраля 2024, 09:46
Фото: 1MI

Участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыт из-за ДТП

В Тюменской области полностью перекрыли движение на участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за произошедшей аварии.
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ДТП

На 312 километре автодороги, в Тобольском районе, столкнулись три большегруза. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Движение на данном участке автодороги временно закрыто.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области безопасность дорожного движения на региональных трассах будут контролировать беспилотники. В частности, дроны будут мониторить нарушения ПДД на автодорогах Тюмень — Нижняя Тавда, Тюмень — Боровский — Богандинский и Ялуторовск — Ярково.

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