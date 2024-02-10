Из-за массовой аварии с грузовиками перекрыто движение на «трассе смерти»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области безопасность дорожного движения на региональных трассах будут контролировать беспилотники. В частности, дроны будут мониторить нарушения ПДД на автодорогах Тюмень — Нижняя Тавда, Тюмень — Боровский — Богандинский и Ялуторовск — Ярково.