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Над тюменскими трассами запустят дроны

Над тюменскими трассами запустят беспилотники

9 февраля 2024, 05:12
Фото: ГУС ТО

Над тюменскими трассами запустят дроны

Дроны будут контролировать безопасность на региональных дорогах Тюмень — Нижняя Тавда, Тюмень — Боровский — Богандинский и Ялуторовск — Ярково.

На трассах уже установлены соответствующие информационные щиты, сообщили в Главном управлении строительства по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что впервые в тюменском регионе дроны с целью контроля за безопасностью дорожного движения были использованы в 2023 году на опасных участках федеральных трасс. В настоящее время данный опыт распространен на региональную дорожную сеть. Беспилотники будут фиксировать выезд на полосу встречного движения дороги в местах, где это запрещено.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло два смертельных ДТП. Под Тобольском, на 257-м километре автодороги, столкнулись Lada Largus, Toyota и Lexus, на 214-м километре трассы произошла авария с участием Lada Largus и Lada Granta. В ДТП погибли два человека. В обоих случаях причиной аварий стал выезд на встречную полосу движения.

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