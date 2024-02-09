Над тюменскими трассами запустят беспилотники

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
На трассах уже установлены соответствующие информационные щиты, сообщили в Главном управлении строительства по Тюменской области.
В ведомстве напомнили, что впервые в тюменском регионе дроны с целью контроля за безопасностью дорожного движения были использованы в 2023 году на опасных участках федеральных трасс. В настоящее время данный опыт распространен на региональную дорожную сеть. Беспилотники будут фиксировать выезд на полосу встречного движения дороги в местах, где это запрещено.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло два смертельных ДТП. Под Тобольском, на 257-м километре автодороги, столкнулись Lada Largus, Toyota и Lexus, на 214-м километре трассы произошла авария с участием Lada Largus и Lada Granta. В ДТП погибли два человека. В обоих случаях причиной аварий стал выезд на встречную полосу движения.