Над тюменскими трассами запустят беспилотники

В ведомстве напомнили, что впервые в тюменском регионе дроны с целью контроля за безопасностью дорожного движения были использованы в 2023 году на опасных участках федеральных трасс. В настоящее время данный опыт распространен на региональную дорожную сеть. Беспилотники будут фиксировать выезд на полосу встречного движения дороги в местах, где это запрещено.