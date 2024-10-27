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ПДД

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Октябрь
Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару
27 октября, 10:19
Сентябрь
На тюменских трассах заметили силовиков. Что происходит?
В регионе проходит мероприятие «Трасса». Под контролем сотрудников Госавтоинфпекции находится федеральная автодорога Тюмень — Омск.
28 сентября, 10:29
В массовой аварии под Тюменью пострадал годовалый ребенок
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу вечером, 27 сентября, в деревне Патрушева. Там столкнулись Mitsubishi, Toyota, Volkswagen.
28 сентября, 06:23
Тюменка задолжала более 90 тысяч рублей за нарушения ПДД
У тюменки скопились 56 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь нарушительница должна будет заплатить 90 тысяч рублей.
23 сентября, 11:24
По тюменскому Арбату пролетела тонированная Lada
21 сентября, 06:18
Один ехал на капоте, второй — на двери: в Тюмени поймали северян, устроивших экстрим
8 сентября, 06:20
Гибдд по Тюмени задержали лихача, катавшегося по пешеходной зоне на Арбате
Сотрудники ГИБДД задержали тюменца, решившего полихачить на тюменском Арбате. Он катался на одном колесе скутера прямо по пешеходной зоне.
6 сентября, 14:09
В Тюмени задержали девушку, которая нарушила правила дорожного движения 370 раз
По информации регионального управления Госавтоинспекции, водитель машины Volkswagen за полтора года 370 раз нарушила правила дорожного движения на тюменских дорогах.
5 сентября, 12:08
Август
«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей
30 августа, 08:11
Известны подробности жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте
Видеоролик, на котором был запечатлен момент столкновения, опубликовали в социальных сетях. Напомним, в жуткой аварии тяжелые травмы получили четыре человека.
9 августа, 08:35
На трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие
Авария произошла сегодня днем на 83-м километре автомобильной дороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тюмень — Нижняя Тавда и автомобиль Mitsubishi.
4 августа, 11:41
Июль
Самокатчиков и велосипедистов Тюмени взяли на контроль
В Тюменской области сегодня проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения велосипедистами и самокатчиками.
11 июля, 07:34
Июнь
Водитель грузовика уснул за рулем и вылетел в кювет на трассе Екатеринбург — Тюмень
Авария произошла сегодня на 176 километре трассы. Водитель грузового автомобиля получил травмы.
26 июня, 07:42
«Куда прешь, курица!»: крик души тюменских автоледи, столкнувшихся с сексизмом
14 июня, 08:04
30-летний водитель питбайка разбился в ДТП в Тюмени
Трагедия произошла в субботу вечером на улице Воронинский горки. Там столкнулись Skoda и питбайк.
9 июня, 05:17
Май
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск поймали нетрезвого водителя автобуса с вахтовиками
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Уватом задержали водителя автобуса, у которого были признаки наркотического опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
31 мая, 09:54
Наглый тюменец выехал на встречку в Сочи и обматерил водителя. Видео
30 мая, 18:14
Апрель
Муж спит? Сьезжу сама! Под Тюменью задержали пьяную автоледи без прав
Поймали нарушительницу в Ялуторовске. По словам задержанной, находящейся в состоянии опьянения, она поехала за «добавкой».
26 апреля, 07:26
Сезон самокатов стартовал в Тюмени
25 апреля, 04:05
«Чуть аварию не спровоцировали»: сотрудники ДПС в Тюмени грубо нарушили ПДД
10 апреля, 09:05

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