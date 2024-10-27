На трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие

Авария произошла сегодня днем на 83-м километре автомобильной дороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тюмень — Нижняя Тавда и автомобиль Mitsubishi.