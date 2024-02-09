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Posted 9 февраля, 04:45

Published 9 февраля, 04:45

Modified 9 февраля, 04:47

Updated 9 февраля, 04:47

У ТРЦ «Гудвин» в Тюмени ночью собрались десятки полицейских

К ТРЦ «Гудвин» в Тюмени ночью приехали десятки полицейских машин. Что случилось?

9 февраля 2024, 04:45
Фото: 1MI

У ТРЦ «Гудвин» в Тюмени ночью собрались десятки полицейских

Скопление полицейских патрулей заметили накануне ночью, в районе полуночи, на парковке торгово-развлекательного центра «Гудвин» жители Тюмени.
Фото: Типичная Тюмень
«Друзья, кто знает, что случилось у „Гудвина“? На парковку ТЦ приехало более 10 полицейских машин», — сообщили горожане в социальных сетях.

Горожане предположили, что в торговом центре произошло какое-то ЧП. Однако в пресс-службе УМВД «Нашему Городу» пояснили, что проходило профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение действующего законодательства.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тобольск в бизнес-центре Югра была убита руководитель известной в городе юридической фирмы. Трагедия случилась в конце рабочего дня. В настоящее время по факту ЧП следователями СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело.

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