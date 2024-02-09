К ТРЦ «Гудвин» в Тюмени ночью приехали десятки полицейских машин. Что случилось?

Posted 9 февраля, 04:45
Published 9 февраля, 04:45
Modified 9 февраля, 04:47
Updated 9 февраля, 04:47
«Друзья, кто знает, что случилось у „Гудвина“? На парковку ТЦ приехало более 10 полицейских машин», — сообщили горожане в социальных сетях.
Горожане предположили, что в торговом центре произошло какое-то ЧП. Однако в пресс-службе УМВД «Нашему Городу» пояснили, что проходило профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение действующего законодательства.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тобольск в бизнес-центре Югра была убита руководитель известной в городе юридической фирмы. Трагедия случилась в конце рабочего дня. В настоящее время по факту ЧП следователями СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело.