К ТРЦ «Гудвин» в Тюмени ночью приехали десятки полицейских машин. Что случилось?

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тобольск в бизнес-центре Югра была убита руководитель известной в городе юридической фирмы. Трагедия случилась в конце рабочего дня. В настоящее время по факту ЧП следователями СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело.