На праздник «Тюменская весна» власти потратят более 40 миллионов рублей

В Тюменской области, как правило, такие мероприятия совпадают с проведением выборов различных уровней. В сентябре 2023 года, в день проведения 36 выборных кампаний на юге региона, в областной столице проходил фестиваль «Тюменская осень». Горожане могли приобрести на фестиваля продукцию местных производителей с существенными скидками.