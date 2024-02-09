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Тюменские власти потратят на праздник «Тюменская весна» 40 млн рублей

На праздник «Тюменская весна» власти потратят более 40 миллионов рублей

9 февраля 2024, 04:13
Фото: 1MI

Тюменские власти потратят на праздник «Тюменская весна» 40 млн рублей

В Тюменской области ищут подрядную организацию, которая займется проведением фестиваля «Тюменская весна». Две закупки общей стоимостью более 40,8 миллионов рублей опубликованы на портале Госзакупки.

На организацию порядка 40 полевых кухонь областные власти выделили 15,6 миллионов рублей. Еще 25 миллионов 295 тысяч рублей потратят на оказание услуг по организации выставочно-ярмарочной деятельности.

В документах указано, что все работы должны быть проведены в первом квартале 2024 года.

«Срок оказания услуг: в течение 2-х (двух) календарных дней, в соответствии с заявкой Заказчика в первом квартале 2024 года. Место оказания услуг: город Тюмень», — отмечено в договоре.

В Тюменской области, как правило, такие мероприятия совпадают с проведением выборов различных уровней. В сентябре 2023 года, в день проведения 36 выборных кампаний на юге региона, в областной столице проходил фестиваль «Тюменская осень». Горожане могли приобрести на фестиваля продукцию местных производителей с существенными скидками.

Ранее «Наш Город» писал, что в России 17 марта 2024 года состоятся выборы президента страны. В избирательной кампании участвуют действующий президент Владимир Путин, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии КПРФ Николай Харитонов и вице-спикер нижней палаты российского парламента из партии «Новые люди» Владислав Даванков.

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