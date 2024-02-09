На праздник «Тюменская весна» власти потратят более 40 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
На организацию порядка 40 полевых кухонь областные власти выделили 15,6 миллионов рублей. Еще 25 миллионов 295 тысяч рублей потратят на оказание услуг по организации выставочно-ярмарочной деятельности.
В документах указано, что все работы должны быть проведены в первом квартале 2024 года.
«Срок оказания услуг: в течение 2-х (двух) календарных дней, в соответствии с заявкой Заказчика в первом квартале 2024 года. Место оказания услуг: город Тюмень», — отмечено в договоре.
В Тюменской области, как правило, такие мероприятия совпадают с проведением выборов различных уровней. В сентябре 2023 года, в день проведения 36 выборных кампаний на юге региона, в областной столице проходил фестиваль «Тюменская осень». Горожане могли приобрести на фестиваля продукцию местных производителей с существенными скидками.
Ранее «Наш Город» писал, что в России 17 марта 2024 года состоятся выборы президента страны. В избирательной кампании участвуют действующий президент Владимир Путин, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии КПРФ Николай Харитонов и вице-спикер нижней палаты российского парламента из партии «Новые люди» Владислав Даванков.