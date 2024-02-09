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В Тюменскую область прибыли высокопоставленные силовики для проверки

В Тюмень с проверкой приехали высокопоставленные силовики

9 февраля 2024, 03:42
Фото: 1MI

В Тюменскую область прибыли высокопоставленные силовики для проверки

Проверки проводят в тюменских отделениях полиции. Ревизии уже прошли в отделах УМВД по Тюменской области «Ишимский» и «Тюменский».

По словам инсайдеров, проверку ведут два полковника, подполковник и главный инспектор МВД. Что является поводом для их проведения — неизвестно. По данным источников, проверяющие проводят ревизии, в том числе, тумбочек сотрудников полиции, сейфов, пишет 72.RU.

Направлен запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области, комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в феврале, по информации инсайдеров, управление Следственного комитета по Тюменской области посетят ревизоры из центрального аппарата СКР. В тюменском управлении готовятся к внеплановому визиту комиссии из центрального аппарата СКР.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Проверки#УМВД России по Тюменской области
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