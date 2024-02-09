В Тюмень с проверкой приехали высокопоставленные силовики

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
По словам инсайдеров, проверку ведут два полковника, подполковник и главный инспектор МВД. Что является поводом для их проведения — неизвестно. По данным источников, проверяющие проводят ревизии, в том числе, тумбочек сотрудников полиции, сейфов, пишет 72.RU.
Направлен запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области, комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в феврале, по информации инсайдеров, управление Следственного комитета по Тюменской области посетят ревизоры из центрального аппарата СКР. В тюменском управлении готовятся к внеплановому визиту комиссии из центрального аппарата СКР.