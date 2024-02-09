В Тюмень с проверкой приехали высокопоставленные силовики

По словам инсайдеров, проверку ведут два полковника, подполковник и главный инспектор МВД. Что является поводом для их проведения — неизвестно. По данным источников, проверяющие проводят ревизии, в том числе, тумбочек сотрудников полиции, сейфов, пишет 72.RU.