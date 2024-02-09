На Тюмень надвигаются метель и похолодание

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
В Тюмени 9 февраля ожидается снег в течение дня, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10….-7, в темное время суток похолодает до -14…-17.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22 закат в 17:21 продолжительность дня 8 часов 59 минут.
В Тобольске в пятницу синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 4 м/с. Утром и днем -9…-8, в темное время суток температура воздуха составит -16…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15, закат в 17:06 продолжительность дня 8 часов 51 минута.
В Ялуторовске в пятницу ожидается снег в течение дня, ветер до 7,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -11…-7, в темное время суток ожидается до -17…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17, закат в 17:20 продолжительность дня 9 часов 3 минуты.
В Заводоуковске 9 февраля метеорологи обещают снег, ветер до 6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-10, в вечерние и ночные часы температура воздуха понизится до -17…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:16, закат в 17:19 продолжительность дня 9 часов 3 минуты.
В Ишиме в пятницу, 9 февраля, ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 7,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-3, в темное время суток похолодает до -16….-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 17:09 продолжительность дня 9 часов 6 минут.