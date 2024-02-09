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На Тюмень надвигаются метель и похолодание

На Тюмень надвигаются метель и похолодание

9 февраля 2024, 01:17
Фото: 1MI
Метеорологи прогнозируют в пятницу, 9 февраля, на юге Тюменской области похолодание до -13….-18 в ночные часы, днем температура воздуха составит -3…-8. В течение дня ожидаются осадки в виде снега, метель, усиление ветра до 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В Тюмени 9 февраля ожидается снег в течение дня, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10….-7, в темное время суток похолодает до -14…-17.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22 закат в 17:21 продолжительность дня 8 часов 59 минут.

В Тобольске в пятницу синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 4 м/с. Утром и днем -9…-8, в темное время суток температура воздуха составит -16…-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15, закат в 17:06 продолжительность дня 8 часов 51 минута.

В Ялуторовске в пятницу ожидается снег в течение дня, ветер до 7,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -11…-7, в темное время суток ожидается до -17…-14.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17, закат в 17:20 продолжительность дня 9 часов 3 минуты.

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В Заводоуковске 9 февраля метеорологи обещают снег, ветер до 6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-10, в вечерние и ночные часы температура воздуха понизится до -17…-14.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:16, закат в 17:19 продолжительность дня 9 часов 3 минуты.

В Ишиме в пятницу, 9 февраля, ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 7,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-3, в темное время суток похолодает до -16….-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 17:09 продолжительность дня 9 часов 6 минут.

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