Тюменские власти в день выборов устроили дешевую ярмарку

Горожане активно приобретают продукты — на ярмарке они стоят значительно дешевле, чем в магазинах. К примеру, колбасу сервелат весом 350 граммов можно купить всего за 155 рублей, тогда как в магазине она стоит 269 рублей, пачку сливочного масла «Першинское» весом 180 граммов — за 95 рублей (в магазине 159 рублей).