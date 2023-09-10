Тюменские власти в день выборов устроили дешевую ярмарку

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Горожане активно приобретают продукты — на ярмарке они стоят значительно дешевле, чем в магазинах. К примеру, колбасу сервелат весом 350 граммов можно купить всего за 155 рублей, тогда как в магазине она стоит 269 рублей, пачку сливочного масла «Першинское» весом 180 граммов — за 95 рублей (в магазине 159 рублей).
Также можно приобрести с выгодой в 70 рублей молочные сосиски — на ярмарке их продают за 105 рублей (250 граммов), банку сметаны 15% — за 55 рублей (в магазине стоит 64 рубля), десяток яиц птицефабрики «Боровской» — за 65 рублей (в магазине стоят порядка 99 рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 10 сентября работают 189 праздничных площадок фестиваля «Тюменская осень». В течение всего дня здесь будут проходить концерты, ярмарки фермерской продукции, патриотические мероприятия, викторина «Zнай свой край», участники которой смогут выиграть автомобили и квартиры. Первые две квартиры и один автомобиль уже разыграны среди жителей Тюменской области.