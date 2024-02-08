Растет младенческая смертность: в Тюмени назвали страшные цифры

По данным ведомства, всего в регионе на свет за период с января по ноябрь 2023 года появились более 15,8 тысяч малышей. За этот же период скончались 14,6 тысяч жителей области. Показатель естественного прироста составил 1 тысячу 217 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года показатель естественного прироста населения был меньше — чуть более 800, несмотря на то, что на свет появилось более 16 тысяч детей.