Растет младенческая смертность: в Тюмени назвали страшные цифры

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По данным ведомства, всего в регионе на свет за период с января по ноябрь 2023 года появились более 15,8 тысяч малышей. За этот же период скончались 14,6 тысяч жителей области. Показатель естественного прироста составил 1 тысячу 217 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года показатель естественного прироста населения был меньше — чуть более 800, несмотря на то, что на свет появилось более 16 тысяч детей.
В целом по Уральскому федеральному округу за 11 месяцев 2023 года скончалось 425 малышей в возрасте до года (в 2022 году умер 481 ребенок). Самые высокие показатели младенческой смертности зарегистрированы в Свердловской и Челябинской областях — 145 и 124 случая соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2023 года уровень рождаемости вырос на 10%. За 12 месяцев на свет в регионе появились 17 тысяч 670 детей.