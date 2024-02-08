nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Тюменской области возросла младенческая смертность

Растет младенческая смертность: в Тюмени назвали страшные цифры

8 февраля 2024, 08:43
Фото: 1MI

В Тюменской области возросла младенческая смертность

В Тюменской области за 11 месяцев 2023 года погибло 62 ребенка в возрасте до одного года. В 2022 году умерло 60 младенцев. Такие данные предоставил Росстат.

По данным ведомства, всего в регионе на свет за период с января по ноябрь 2023 года появились более 15,8 тысяч малышей. За этот же период скончались 14,6 тысяч жителей области. Показатель естественного прироста составил 1 тысячу 217 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года показатель естественного прироста населения был меньше — чуть более 800, несмотря на то, что на свет появилось более 16 тысяч детей.

В целом по Уральскому федеральному округу за 11 месяцев 2023 года скончалось 425 малышей в возрасте до года (в 2022 году умер 481 ребенок). Самые высокие показатели младенческой смертности зарегистрированы в Свердловской и Челябинской областях — 145 и 124 случая соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2023 года уровень рождаемости вырос на 10%. За 12 месяцев на свет в регионе появились 17 тысяч 670 детей.

Читайте также:
Из-за мощных взрывов плазмы на Солнце, Тюмень накроет сильнейший геоштормСША выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенкаВ Тюмени за первые дни февраля выпало рекордное количество снега
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Росстат#Младенцы#Младенческая смертность
Подпишитесь
«Нам прокололи шины!»: в Тюмени развернулась битва за гаражный кооператив
Сегодня, 08:50
«Не выпендривается, а болеет»: как тюменским родителям распознать депрессию у ребенка
Сегодня, 08:53
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Сегодня, 01:00
ЦИК не пустила Надеждина в президентскую гонку, был ли брак в подписях тюменцев?
Сегодня, 09:44
Влипла по полной: почему Лолита не скоро приедет с концертами в Тюмень?
Сегодня, 09:48
«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
Сегодня, 06:14