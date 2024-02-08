США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенка

По информации МВД Медиа, уголовное преступление в отношении 9-летнего ребенка было совершено в июле 2014 года. Однако педофилу удалось сбежать в Соединенные Штаты Америки. Мужчину объявили в международный розыск. Задержать его удалось спустя почти 10 лет.