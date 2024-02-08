США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенка

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Преступника удалось задержать благодаря комплексу мероприятий, проведенных правоохранительными органами России и США.
По информации МВД Медиа, уголовное преступление в отношении 9-летнего ребенка было совершено в июле 2014 года. Однако педофилу удалось сбежать в Соединенные Штаты Америки. Мужчину объявили в международный розыск. Задержать его удалось спустя почти 10 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить опекуна 15-летнего мальчика. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании ребенка. На данный момент мужчина находится в СИЗО, вину он признавать отказывается.