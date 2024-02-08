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США экстрадировали тюменца, обвиняемого в изнасиловании ребенка

США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенка

8 февраля 2024, 07:48
Фото: МВД Медиа

США экстрадировали тюменца, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Педофила из Тюмени, находившегося с международном розыске с 2014 года, нашли в США и доставили в Москву сотрудники НЦБ Интерпола МВД России.
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Дети

Преступника удалось задержать благодаря комплексу мероприятий, проведенных правоохранительными органами России и США.

По информации МВД Медиа, уголовное преступление в отношении 9-летнего ребенка было совершено в июле 2014 года. Однако педофилу удалось сбежать в Соединенные Штаты Америки. Мужчину объявили в международный розыск. Задержать его удалось спустя почти 10 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить опекуна 15-летнего мальчика. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании ребенка. На данный момент мужчина находится в СИЗО, вину он признавать отказывается.

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