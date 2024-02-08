Из-за мощных взрывов плазмы на Солнце, Тюмень накроет сильнейший геошторм

Эксперты отмечают, что в дни геомагнитной активности метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, головные боли, раздражительность, слабость, головокружения, повышение или понижение артериального давления. Специалисты рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и не перенапрягаться.