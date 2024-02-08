nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Тюмень накроет сильнейшая магнитная буря 9 февраля

Из-за мощных взрывов плазмы на Солнце, Тюмень накроет сильнейший геошторм

8 февраля 2024, 08:20
Фото: 1MI

Тюмень накроет сильнейшая магнитная буря 9 февраля

Буря магнитудой до четырех баллов ожидается 9 февраля. Причиной ее станут произошедшие взрывы плазмы на Солнце — вспышки достигли отметки М4.27 баллов.

Геомагнитное поле будет неспокойным на протяжении всей пятницы. С 10 по 16 февраля будет наблюдаться небольшой геошторм силой до 2 баллов.

Следующая мощная магнитная буря ударит по метеозависимым тюменцам 16 февраля — ее сила составит три балла, а продолжительность два дня.

Эксперты отмечают, что в дни геомагнитной активности метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, головные боли, раздражительность, слабость, головокружения, повышение или понижение артериального давления. Специалисты рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и не перенапрягаться.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам ученых, в целом в 2024 году в Тюменской области ожидается порядка 20-30 магнитных бурь. В 15% из них геоудары будут достигать максимальных значений.

Читайте также:
США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенкаВ Тюмени за первые дни февраля выпало рекордное количество снегаТюменская прокуратура начала проверку из-за избиения подростков в Новопатрушево
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря
Подпишитесь
Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»
Вчера, 09:25
«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN
Вчера, 10:35
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Сегодня, 01:00
Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник
Вчера, 09:08
«Чудо заморское»: в тюменском зоопитомнике родился необычный грызун. ФОТО
Сегодня, 04:32
«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
Сегодня, 06:14