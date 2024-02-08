Из-за мощных взрывов плазмы на Солнце, Тюмень накроет сильнейший геошторм

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Геомагнитное поле будет неспокойным на протяжении всей пятницы. С 10 по 16 февраля будет наблюдаться небольшой геошторм силой до 2 баллов.
Следующая мощная магнитная буря ударит по метеозависимым тюменцам 16 февраля — ее сила составит три балла, а продолжительность два дня.
Эксперты отмечают, что в дни геомагнитной активности метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, головные боли, раздражительность, слабость, головокружения, повышение или понижение артериального давления. Специалисты рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и не перенапрягаться.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам ученых, в целом в 2024 году в Тюменской области ожидается порядка 20-30 магнитных бурь. В 15% из них геоудары будут достигать максимальных значений.