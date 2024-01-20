nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Стоимость выборов президента РФ в Тюменской области подорожала в три раза

Тюменская область профинансирует выборы президента России

20 января 2024, 04:04
Фото: 1MI

Стоимость выборов президента РФ в Тюменской области подорожала в три раза

Более 525 миллионов рублей потратят в этом году в Тюменской области на проведение выборов президента России. Для сравнения, три года назад, в 2018 году, на выборы главы России в регионе было потрачено 162,4 миллиона рублей.

Из областного бюджета на выборы в этом году выделят 218 миллионов рублей. Регион впервые за всю историю финансирует выборы главы государства.

В правительстве Тюменской области пояснили, что подорожание проведения процедуры выборов обусловлено увеличением числа участковых избирательных комиссий (УИК) и количества избирателей, а также с внедрением нового дорогостоящего проекта «Информационная участковая избирательная комиссия». В его рамках денежные средства придется выплачивать членам таких УИК, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосовать на избирательных участках можно будет три дня — с 15 по 17 марта. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия России. С 25 февраля в России начнется досрочное голосование на выборах президента, которое завершится 14 марта РФ.

Читайте также:
В Тюмени готовят к открытию четырехзвездочный отель сети AzimutВ тюменских микрорайонах возник дефицит офисных помещенийВ Тюменской области в выходные потеплеет до -3
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Выборы#Избирательные комиссии#Выборы президента
Подпишитесь
«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?
Вчера, 06:32
Тест «От греха подальше»: знаете ли вы, чего нельзя делать в Крещенские праздники
Вчера, 07:51
«Забыли про защиту»: тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями
Вчера, 08:26
Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет
Вчера, 13:08
В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья
Вчера, 10:02
«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО
Вчера, 08:25