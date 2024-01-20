Тюменская область профинансирует выборы президента России

Стоимость выборов президента РФ в Тюменской области подорожала в три раза

Более 525 миллионов рублей потратят в этом году в Тюменской области на проведение выборов президента России. Для сравнения, три года назад, в 2018 году, на выборы главы России в регионе было потрачено 162,4 миллиона рублей.