Тюменская область профинансирует выборы президента России

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:06
Из областного бюджета на выборы в этом году выделят 218 миллионов рублей. Регион впервые за всю историю финансирует выборы главы государства.
В правительстве Тюменской области пояснили, что подорожание проведения процедуры выборов обусловлено увеличением числа участковых избирательных комиссий (УИК) и количества избирателей, а также с внедрением нового дорогостоящего проекта «Информационная участковая избирательная комиссия». В его рамках денежные средства придется выплачивать членам таких УИК, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосовать на избирательных участках можно будет три дня — с 15 по 17 марта. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия России. С 25 февраля в России начнется досрочное голосование на выборах президента, которое завершится 14 марта РФ.