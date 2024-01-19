В тюменских микрорайонах возник дефицит офисных помещений

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
По мнению генерального директора ГК «Денова» Натальи Девятковой, застройщикам следует закладывать офисные помещения во всех районах города. Кроме того, следует учитывать рост спроса на аренду кабинетов площадью 15-20 квадратных метров.
«Во многих бизнес-центрах площадь под сдачу начинается только от 36 квадратов. Но „малышам“ тоже надо где-то работать. Стоит подумать над нарезкой площадей на более маленькие», — отметила Наталья Девяткова.
Эксперт отметила, что сегодня в Тюмени имеется потребность в бизнес-центрах класса «А» — в областной столице их доля составляет почти 26% от общего числа БЦ, пишет 72.RU.
«Почти нигде в России нет таких значений. Мы город „белых воротничков“. Соответственно, это повышенная платежеспособность. У нас присутствует и нефтегазовый кластер. Они постоянно растут и подстегивают этим нас. Бизнес-центры класса „А“ надо строить. Мы, в целом, строим крайне мало, очень выборочно. Надо как-то развиваться, предложений по офисным помещениям не хватает», — резюмировала Наталья Девяткова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год квадратный метр коммерческой недвижимости подорожал более чем на 20 тысяч рублей. Сегодня в областной столице торговые помещения предлагаются на продажу в диапазоне от 38,8 тысяч до 243,5 тысяч рублей за квадратный метр.