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В тюменских микрорайонах не хватает офисных помещений

В тюменских микрорайонах возник дефицит офисных помещений

19 января 2024, 06:37
Фото: 1MI

В тюменских микрорайонах не хватает офисных помещений

Большая часть бизнес-центров находится в центре города, что создает определенные сложности для предпринимателей.

По мнению генерального директора ГК «Денова» Натальи Девятковой, застройщикам следует закладывать офисные помещения во всех районах города. Кроме того, следует учитывать рост спроса на аренду кабинетов площадью 15-20 квадратных метров.

«Во многих бизнес-центрах площадь под сдачу начинается только от 36 квадратов. Но „малышам“ тоже надо где-то работать. Стоит подумать над нарезкой площадей на более маленькие», — отметила Наталья Девяткова.

Эксперт отметила, что сегодня в Тюмени имеется потребность в бизнес-центрах класса «А» — в областной столице их доля составляет почти 26% от общего числа БЦ, пишет 72.RU.

«Почти нигде в России нет таких значений. Мы город „белых воротничков“. Соответственно, это повышенная платежеспособность. У нас присутствует и нефтегазовый кластер. Они постоянно растут и подстегивают этим нас. Бизнес-центры класса „А“ надо строить. Мы, в целом, строим крайне мало, очень выборочно. Надо как-то развиваться, предложений по офисным помещениям не хватает», — резюмировала Наталья Девяткова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год квадратный метр коммерческой недвижимости подорожал более чем на 20 тысяч рублей. Сегодня в областной столице торговые помещения предлагаются на продажу в диапазоне от 38,8 тысяч до 243,5 тысяч рублей за квадратный метр.

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