В тюменских микрорайонах возник дефицит офисных помещений

«Почти нигде в России нет таких значений. Мы город „белых воротничков“. Соответственно, это повышенная платежеспособность. У нас присутствует и нефтегазовый кластер. Они постоянно растут и подстегивают этим нас. Бизнес-центры класса „А“ надо строить. Мы, в целом, строим крайне мало, очень выборочно. Надо как-то развиваться, предложений по офисным помещениям не хватает», — резюмировала Наталья Девяткова.