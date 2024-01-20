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Четырехзвездочный отель сети Azimut откроют в Тюмени в этом году

В Тюмени готовят к открытию четырехзвездочный отель сети Azimut

20 января 2024, 03:45
Фото: 1MI

Четырехзвездочный отель сети Azimut откроют в Тюмени в этом году

Отель крупнейшей сети Azimut Hotels начнет работать в Тюмени в первом квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая гостиница расположится на улице Камышинской в шаговой доступности от административного и делового центра. Ее площадь составит около 9 тысяч квадратных метров.

В отеле будут работать 125 комфортабельных номеров различных категорий, в том числе с кухонной зоной, ресторан и лобби-бар, конференц-залы, фитнес-зал и т. д.

Ранее генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отмечал, что Тюмень имеет большой туристический потенциал. И с каждым годом туристический поток в регион увеличивается, поэтому новый отель будет востребован.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году тюменские отели и гостиницы подняли цены на услуги на 6,1%. В среднем стоимость суток пребывания в отелях и хостелах составляла от 600 до 5,5 тысяч рублей.

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