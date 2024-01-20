В Тюмени готовят к открытию четырехзвездочный отель сети Azimut

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Новая гостиница расположится на улице Камышинской в шаговой доступности от административного и делового центра. Ее площадь составит около 9 тысяч квадратных метров.
В отеле будут работать 125 комфортабельных номеров различных категорий, в том числе с кухонной зоной, ресторан и лобби-бар, конференц-залы, фитнес-зал и т. д.
Ранее генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отмечал, что Тюмень имеет большой туристический потенциал. И с каждым годом туристический поток в регион увеличивается, поэтому новый отель будет востребован.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году тюменские отели и гостиницы подняли цены на услуги на 6,1%. В среднем стоимость суток пребывания в отелях и хостелах составляла от 600 до 5,5 тысяч рублей.